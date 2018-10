Puigdemont no podrá corregir el error en la traducción de las declaraciones de Llarena hasta estar ante el juez

Publicado 28/08/2018 18:41:51 CET

El procedimiento no exige la presencia el día 4 de Llarena, a quien no ha llegado la citación pese a las dos vías empleadas por los demandantes

La defensa del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont tendrá que esperar hasta el próximo 4 de septiembre, cuando se celebre la vista por la demanda civil presentada contra el magistrado Pablo Llarena en Bruselas, para corregir el error en la traducción al francés de las declaraciones en un acto privado del instructor del "procés" que han motivado dicha demanda, según han informado a Europa Press diversas fuentes jurídicas.

"Es demasiado tarde para corregir el texto, la citación ya ha sido notificada", han explicado a Europa Press las fuentes consultadas, por lo que le corresponderá al juez decidir ,"cuando sea informado", sobre las consecuencias, si las hubiera, de presentar unas declaraciones mal traducidas.

Las declaraciones originales de Llarena utilizadas para armar la demanda fueron realizadas en condicional para referirse a los encausados, mientras que la traducción presentada en la denuncia afirma que el magistrado dijo que cometieron efectivamente los delitos de los que estaba hablando.

El coordinador de la defensa de los políticos independentistas encausados en el 'procés', Gonzalo Boye, ha afirmado este martes que informará al tribunal belga del "error" en la traducción al francés. Aunque la defensa no ha decidido aún el modo ni el momento en que comunicará el error y considera que no es un asunto relevante en la causa. En cualquier caso, las fuentes jurídicas consultadas insisten en que "no es posible" modificar el escrito antes de la vista para decidir si se admite a trámite la denuncia

En declaraciones a Europa Press, Boye ha negado taxativamente que exista cualquier "alteración" y ha apuntado que, en todo caso, "puede ser un error del traductor". "Se lo vamos a preguntar al traductor y se lo vamos a informar al juzgado, pero eso no altera en absoluto la demanda", ha sentenciado.

El juzgado belga a fijado una vista, a partir de las 09:00 horas, en el Tribunal de Primera Instancia francófono de Bruselas, con sede en el Palacio de Bruselas, si bien fuentes del entorno del magistrado Llarena señalado a Europa Press que ni siquiera ha recibido personalmente dicha citación. En todo caso, su presencia no es obligada en el trámite del próximo día 4 y no tiene ninguna intención de acudir.

DOS VÍAS DE NOTIFICACIÓN

La Abogacía del Estado reconocía en el informe en el que recomendaba la personación de España en defensa de Llarena que la notificación al magistrado se había intentado en dos vías: vía decanato de Madrid y por carta certificada al propio Tribunal Supremo, según reza el texto del informe al que ha tenido acceso Europa Press

En el primero de los casos la solicitud remitida al Juzgado Decano Exclusivo de los de Madrid se rechazó el 19 de junio "al versar sobre asuntos relacionados con la responsabilidad del Estado Español por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad.

Añade la Abogacía, sin concretar fechas, que la misma solicitud fue trasmitida directamente y de forma nominativa al magistrado demandado mediante correo certificado con acuse de recibo, fijándose como domicilio el mismo Tribunal Supremo de España, "siendo entregada en dicho órgano acusándose recibo de su recepción por personal del mismo".

Fuentes del Supremo consultadas por Europa Press señalan que ésto no quiere decir que Llarena haya sido efectivamente notificado de forma personal, a lo que hay que añadir que en las últimas semanas el magistrado ha estado de vacaciones y no ha acudido presencialmente al alto tribunal.

Según informaciones publicadas este martes -tras la advertencia hecha en la red social Twitter por un profesor universitario que se molestó en comparar las traducciones de la demanda presentada- Llarena nunca dijo ante los medios de comunicación que los investigados por el 'procés' fuesen culpables, una supuesta afirmación que motiva la demanda por un delito contra el honor y la reputación impuesta en un juzgado de Bruselas por Puigdemont y el resto de políticos independentistas huidos allí.

"No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados", dijo Llarena a la prensa al término de un curso en Oviedo en el que estaba participando.

Sin embargo, las palabras traducidas que recoge la demanda convierten el condicional utilizado por Llarena --"si es que esto ha sido así"-- en una afirmación: "Con independencia de cual haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, y eso es lo que ha pasado, tienen que ser investigados".