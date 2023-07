Puigdemont pregunta a la Eurocámara si le garantiza sus derechos en Estrasburgo ante la posibilidad de ser detenido

Dice que Ponsatí se equivocó al acusar al independentismo de generar falsas ilusiones: "No estoy de acuerdo ni en el tono, ni en el fondo"



El expresidente de la Generalitat y eurodiputado, Carles Puigdemont, preguntará hoy al Parlamento europeo si garantiza su desplazamiento a Francia, después de que ayer el TGUE levantara su inmunidad, ante la posibilidad de ser detenido en Francia y cree que afrontar un arresto desde el país vecino no es lo mismo que desde Alemania por los acuerdos bilaterales con España.

Así lo ha afirmado hoy durante una entrevista en RAC1, recogida por Europa Press, después de que este miércoles el TGUE haya confirmado la decisión del Parlamento Europeo de levantarle la inmunidad como eurodiputado, lo que también ha afectado a los exconsellers y eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí.

Puigdemont ha explicado que decidirá "entre hoy y mañana" si acudirá a la sesión parlamentaria en Estrasburgo (Francia) en función de la respuesta de la Eurocámara al escrito que prevé enviar este jueves para que --en sus palabras-- les aclaren la sentencia.

En el texto, ha explicado que plantearán a la Cámara si "piensa garantizar" sus derechos de desplazamiento, en sus palabras, puesto que ha tildado el fallo del tribunal de contradictorio en si mismo.

Sobre una posible detención, ha considerado que "afrontarlo desde Francia no es lo mismo que desde Alemania" por los acuerdos bilaterales que el país galo tiene con España, en sus palabras.

El expresidente catalán también ha calificado de obviedad que presenten un recurso de casación ante la sentencia del TGUE: "No es la primera vez que Europa nos dice que no a algo. El partido no se ha acabado, nosotros tenemos opciones de ganar".

Además, ha augurado que "habrá una nueva euroorden en breves" y ha advertido de que --en sus palabras-- el proceso judicial deberá empezar desde cero porque cree que el juez del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, tendrá que volver a pedir al Parlamento Europeo que le retire la inmunidad.

CLARA PONSATÍ "SE EQUIVOCÓ"

Puigdemont considera que la también eurodiputada y exconsejera, Clara Ponsatí, "se equivocó" con su intervención este miércoles tras conocer la sentencia del TGUE y ha reivindicado que el independentismo necesita más empatía. Ponsatí acusó ayer al independentismo de generar falsas expectativas: "Debemos hacer política en mayúsculas y dejar atrás la simple gestión de las expectativas. Basta chutar el balón adelante y generar ilusiones falsas".

Unas declaraciones que no han gustado al expresidente catalán huido en Bélgica por lo que "No estoy de acuerdo ni en el tono, ni en el fondo, ni en la forma, ni en el momento", ha lamentado, y ha añadido que no tenía conocimiento de que tenía previsto hacer dichas declaraciones a pesar de que la exconsejera la llevaba escrita.

Ha recordado que "ella es eurodiputada gracias a esta estrategia" y ha abierto las puertas a que su estrategia no sea compatible con una candidatura de Junts a los próximos comicios europeos.

"Si alguien quiere ir por los márgenes, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero no es compatible con el proyecto", que ha enmarcado en --textualmente-- ir por el carril del medio de la sociedad y ha calificado de amplia y transversal.

CONCURRIRÍA DE NUEVO SI LAS EUROPEAS SE CELEBRARAN HOY

Carles Puigdemont también ha asegurado que si las elecciones europeas de 2024 se celebraran hoy, concurriría en los comicios: "Probablemente esta sea la decisión". "Si me tuviera que presentar hoy diría que sí y probablemente esta sea la decisión. Queda mucho camino hasta entonces", ha afirmado.

En esta línea, ha erigido a la Eurocámara como el mejor sitio para defender su estrategia política: "Si hoy yo estoy aquí es gracias a Europa. Si podemos continuar ejerciendo unos derechos que sabemos que nos serían negados en el Estado Español es gracias a Europa".