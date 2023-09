Rajoy asegura que Sánchez no le dijo que fuera un error la judicialización del 'procés'

Confirma que irá al acto de protesta del PP y considera la amnistía un "fraude" a la Constitución "absolutamente inmoral"



MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este jueves que Pedro Sánchez nunca le transmitió como jefe de la oposición que la judicialización del 'procés' fuera un error. "No me dijo nada, en absoluto", ha sentenciado.

Así se ha pronunciado después de que Sánchez asegurara ayer que le trasladó su malestar cuando el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, puso en marcha el procedimiento judicial con una querella contra los dirigentes del 'procés' tras el referéndum ilegal de 2017.

Para Rajoy, el fiscal general cumplió con su obligación, que es aplicar las leyes. "Lo que hizo estaba muy bien hecho", ha subrayado, a la vez que ha aplaudido que el Tribunal Supremo condenara a los líderes independentistas "por vulnerar la ley".

Rajoy ha descrito que tuvo una conversación con Sánchez en la que expuso al dirigente socialista y entonces jefe de la oposición las razones que veía para aplicar el artículo 155 de la Constitución después del 1-O. La principal, que se había declarado la independencia de manera unilateral, ha recordado en una entrevista en Cadena Cope, recogida por Europa Press.

"Sánchez no me habló ni de judicializar ni de no judicializar", ha asegurado el expresidente, que ha defendido que aplicar el 155 en 2017 en Cataluña fue "fundamental" para que los independentistas supieran que el Estado tiene mecanismos para defenderse y se cuiden de volver a intentarlo, ha remachado.

El 155 fue "el mejor instrumento para tranquilizar las cosas en Cataluña", ha reivindicado, para rechazar que fuera culpa de su Gobierno la situación de fractura.

Rajoy ha recriminado que Sánchez cuestione ahora, seis años después, la vía judicial contra el proceso independentista. "Es lo mismo que decir que un político puede delinquir o que tiene impunidad, es algo absolutamente disparatado", ha criticado.

VE IMPOSIBLE QUE EL TC AVALE UN REFERÉNDUM

Preguntado por una posible amnistía al 'procés', el expresidente ha considerado que sería un "fraude" contra la Constitución, una "enmienda a la totalidad" de la democracia española, algo "absolutamente inmoral" que responde al "interés particular" de Sánchez para seguir como presidente del Gobierno, al necesitar los votos de Junts y ERC.

Rajoy ha alertado de que la aprobación de una amnistía sería aceptar que quien se comportó mal fue el Estado (jueces, fiscales, policías...) y bien quienes proclamaron la independencia e incumplieron la ley. "Por tanto, es inaceptable, es un golpe de gracia a la Constitución y a nuestra propia democracia", ha resaltado.

También sería inconstitucional, ha añadido, un referéndum de autodeterminación, porque "el derecho a separarse no está reconocido, como es natural, en ninguna Constitución". "Nadie coloca un torpedo así contra su propia existencia como nación", ha apostillado.

El expresidente ha dicho que cree "imposible" que el Tribunal Constitucional acepte un referéndum que acabe con el derecho de los españole a elegir cómo quieren que sea su propio país, ha incidido.

"Todo el mundo sabe que un referéndum de autodeterminación es absolutamente inviable y estoy convencido que no se va a producir. Vamos, sería ya instalarse en la locura más absoluta", ha sostenido.

EL VOTANTE DEL PSOE, VÍCTIMA DE FRAUDE

Rajoy ha cargado contra Sánchez por preferir un nuevo Gobierno "Frankenstein" y pactar con el expresidente catalán Carles Puigdemont, que alcanzar acuerdos con el PP de Alberto Núñez Feijóo: "Hay un chantaje" de los independentistas que el PSOE "acepta".

En su opinión, quien votó al PSOE en las últimas elecciones generales puede ser "objeto de fraude", pues ha recordado que un "sinfín" de dirigentes socialistas, incluido Sánchez, afirmaban que la amnistía era contraria a la Constitución y no la iba a ver.

El expresidente ha hecho un llamamiento a defender la Constitución, la Transición y el Estado de derecho, a "dar la batalla" en el Parlamento y acudir a los tribunales, "hacer todo lo que permita la ley para impedirlo".

Una amnistía y un referéndum son un "torpedo en la línea de flotación de la democracia española, es reconocer que se puede incumplir la ley. Cuando no hay ley estamos en la ley del más fuerte. Por tanto, estamos en un momento muy decisivo de la historia de España", ha proclamado.

Rajoy ha confirmado que irá al acto del PP este domingo en Madrid en contra de la amnistía e intervendrá, y ha llamado de nuevo a los ciudadanos a defender la unidad nacional y la igualdad entre españoles.

CATALUÑA ES QUIEN DEBE AL ESTADO

Además, ha afirmado que la Constitución tampoco permite un pacto fiscal que diferencie a Cataluña de otras comunidades autónomas, ya que de producirse sería "insolidario". Al mismo tiempo, ha tachado de "absurdo" que Junts cifre en 450.000 millones de euros la deuda del Estado con Cataluña.

"Podrían decir cualquier cifra fuera de lugar. La auténtica realidad es que cuando llegué al Gobierno en 2012 había una situación de prequiebra y Cataluña fue la comunidad que más dinero recibió, porque era la que más deuda tenía en aquel momento. La Generalitat es quien debe realmente en estos momentos al Estado", ha expuesto.

Rajoy ha añadido que con el País Vasco se da un hecho diferencial, el Concierto, porque fue "aceptado por todos y forma parte del acervo constitucional", pero la situación de Cataluña, a su juicio, es "totalmente distinta".

"GROTESCO" LO DE LAS LENGUAS COOFICIALES

Por otra parte, el expresidente 'popular' ha tildado "grotesco" que se implante el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y ha asegurado que él hablaría en español, y no en gallego, si siguiera. "En el Parlamento siempre se habló en castellano", ha remarcado.

Y ha considerado un incumplimiento más de la ley que se haya permitido intervenir en catalán, euskera y gallego antes de estar aprobada la reforma del Reglamento del Congreso.

"Esto no se le ocurre a nadie en ningún país y parlamento del mundo, están tomando un poco el pelo a los españoles", ha criticado, lamentando que el PSOE haya aceptado esa exigencia de los partidos independentistas.