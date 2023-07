Rajoy critica la presencia mediática de Sánchez: Quiere "recuperar en media hora" el no haber dado "un palo al agua"

Sobre pactar con Vox dice que todo el mundo quiere gobernar en solitario, pero si no es posible habrá que ver las posibilidades



MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, ha considerado que con la mayor presencia mediática de estas últimas semanas, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene la intención de "recuperar en media hora" el no haber dado "un palo al agua" durante estos años de Gobierno, lo que en su opinión transmite la sensación de "mal estudiante".

Así se ha expresado este miércoles durante una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press. Ve esta campaña con "optimismo" y como una oportunidad para "traer un poco de sosiego a la política española", en referencia a la candidatura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Sin embargo, cree que la estrategia actual del líder socialista es la de un "mal estudiante". "No da un palo al agua durante unos cuantos años y pretende en media hora recuperar todo aquello que no hizo en su día", ha criticado.

"GOBIERNO FRANKENSTEIN O FEIJÓO"

Al ser preguntado por la ausencia de Feijóo en algunos debates electorales de cara a los próximos comicios del 23J ha dicho que no piensa que los debates vayan a cambiar la voluntad de "la mayoría de la gente" y que Feijóo "acierta" teniendo un debate a dos, que es el "de verdad".

"El debate a cuatro tiene un inconveniente, en cierta manera está falseando la realidad, porque van el PP, Vox, el PSOE y Sumar, pero es que la alternativa al PP no es el PSOE y Sumar, es el PSOE, Sumar, el PNV y Esquerra Republicana", ha puntualizado, y por lo tanto, considera que ir a un debate donde no están todas esas fuerzas políticas "no tiene ningún sentido".

Y ante la propuesta del exdirigente socialista Felipe González de que gobierne la lista más votada "cuando no haya otra opción", ha expresado que ve "inviable" que pueda haber un entendimiento entre las principales fuerzas políticas pese a que en el pasado dirigentes socialistas se abstuviesen para permitir un segundo gobierno de Rajoy.

Por lo tanto, cree que es "necesario" que vuelva el consenso y el sosiego y ha señalado que en este momento "sólo hay dos alternativas": un "gobierno Frankenstein" con Sánchez y "todos sus amigos" o un "gobierno del Partido Popular que traiga un poco de paz, tranquilidad y atención a los problemas que le preocupan de verdad a la gente", ha determinado.

PACTOS CON VOX

También ha sido preguntado por los pactos del PP con la formación de Santiago Abascal, Vox. "Todo el mundo quiere gobernar y quiere hacerlo en solitario" pero si eso no es posible "habrá que buscar cuáles son las posibilidades", pero ha señalado que el PP tiene "líneas rojas muy marcadas": No pacta terroristas, ni con independentistas, ni con gente en contra de la constitución.

"El PP ha sido decisivo para que en Cataluña, en Barcelona concretamente, no gobiernen los independentistas y le hemos dado la alcaldía al PSOE", ha señalado Rajoy. "Las malas compañías generan lo que hay ahora mismo en España y es lo que hay que cambiar", ha añadido.