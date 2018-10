Rajoy pide "zanjar" la polémica de las críticas del jefe de la UCO al PNV

Publicado 14/02/2018 10:00:45 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido este miércoles en el Congreso que "todos den por zanjado el incidente" tras las declaraciones del jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, coronel Manuel Sánchez Corbí, para quien el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha reclamado su cese por su "protagonismo parlanchín".

El PNV ha llevado a la sesión de control al Gobierno su malestar por las declaraciones al diario La Vanguardia en la que Sánchez Corbí analizó el contenido de su libro sobre la lucha contra ETA situando a la formación 'jeltzale' en el bando de los malos. "Entiendo que se sienta usted ofendido por las declaraciones si se hubieran producido pero, una vez rectificadas por el propio periodista, creo que deberíamos todos dar por zanjado el incidente", ha sostenido Rajoy.

Esteban ha recordado otras declaraciones de Sánchez Corbí, destacado mando en la lucha antiterrorista antes de su paso a la UCO, en las que cuestionaba el papel del PNV en la derrota de ETA. El portavoz ha hecho alusión a las pintadas amenazantes este fin de semana en sus sedes y "la primera manifestación convocada contra la violencia de ETA en 1978".

Esteban ha criticado que Sánchez Corbí dijera, por ejemplo, que la guerra sucia no tuvo tanta importancia. "Esto lo dice una persona que fue condena por tribunales españoles dos veces por tortura a cuatro años de cárcel y dos de inhabilitación, lo que suponía la expulsión del Cuerpo", ha rememorado, afeando que el Gobierno de José María Aznar lo indultara "rápidamente" permitiendo "a un maltratador volver al mismo sitio".

SIN LÍMITES A LAS TORTURAS

"No parece que haya ganas de poner límites a las torturas", ha continuado el portavoz del PNV, aludiendo a la condenada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que obliga a España a indemnizar a los terroristas de ETA condenados por el atentado en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, "la novena condena por malos tratos de Europa".

"Este tipo con ínfulas de héroe y ansias de protagonismo, de las que muchas señorías", ha dicho en referencia al resto de diputados, "conocen sus desaguisados y andanzas pero no dirán nada porque le temen no tiene una trayectoria impecable". En este sentido, Esteban ha responsabilizado al hoy jefe de la UCO de no permitir que la Policía francesa compartiera información con la Ertzaintza, "lo que podría quizás haber evitado algún atentado".

Esteban ha afeado el "protagonismo parlanchín" del jefe de la UCO y ha terciado: "No se atreverán a removerlo por el qué dirán, pero es exactamente lo que deberían hacer". El presidente del Gobierno ha esquivado analizar la trayectoria del coronel y ha pedido al PNV ir "a la mayor", en referencia a la derrota de ETA "por la ley, el Estado de Derecho y la inmensa mayoría de la sociedad vasca y española, aunque haya gente que se cree que sólo la derrotó ella".

"Las cosas han cambiado en el País Vasco y han cambiado a mejor", ha continuado Rajoy, insistiendo en que hay que "elevarse" sobre polémicas y señalando expresamente a las "personas que tienen responsabilidades políticas". "Esos políticos a los que algunos se refieren con aires de superioridad", ha concluido Rajoy, subrayando la importancia de trabajar para mantener "los tiempos mejores que se viven" tras el fin de ETA.