Se retrasa a marzo la comisión del Senado que investigará la tesis de Sánchez al aceptar el PP otro aplazamiento

Publicado 01/02/2019 12:43:24 CET

Ciudadanos acusa a 'populares' y socialistas de mantener "un pacto para taparse las vergüenzas" por los másteres y tesis de unos y otros

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión del Senado que investigará la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha retrasado hasta el uno de marzo el plazo para presenta propuestas de trabajo que concluía hoy, al haber aceptado el PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, la petición planteada por cuatro grupos parlamentarios.

Es el segundo aplazamiento que aceptan los 'populares' cuya portavoz en la comisión, Esther del Brío, ha explicado que de nuevo se debe a la "cortesía parlamentaria" con los partidos que lo han solicitado. La primera vez lo pidió el PSOE y ahora se han sumado a los socialistas Unidos Podemos, ERC y Grupo Nacionalista.

Del Brío ha aclarado sin embargo que será la última prórroga y que para el 1 de marzo tendrán que estar registradas las propuestas de trabajo. El PP va a cumplir el plazo que termina hoy y va a entregar su propuesta, que incluirá entre otras comparecencias la del presidente del Gobierno.

La portavoz ha asegurado que los grupos que siguen pidiendo aplazamientos "se equivocan" porque la comparecencia de Pedro Sánchez "se va a producir" de todos modos y si se lleva más adelante en el tiempo "quizá sea ya candidato en las próximas elecciones".

CRÍTICAS DE CIUDADANOS

La prórroga ha sentado mal a Ciudadanos. Su portavoz en el Senado, Lorena Roldán, ya censuró que el PP aceptara un primer aplazamiento y ha vuelto a la carga este viernes. A su juicio, el Grupo Popular acepta lo que le pide el PSOE a cambio de que los socialistas no carguen las impulsen la investigación en la Asamblea de Madrid de los másteres que realizaron Cristina Cifuentes y Pablo Casado en la Universidad Rey Juan Carlos.

"Es un pacto para taparse las vergüenzas", dicho Roldán en declaraciones en el Senado. "Son hermanos de sangre, primero fingen enfados pero luego pactan", ha añadido Roldán, para quien es especialmente "bochornosa" la postura del PP en la Cámara Alta.

Ciudadanos registró ya en diciembre su plan de trabajo para esta comisión sobre la tesis de Sánchez, en el que plantean que se interrogue a 18 comparecientes, empezando por el propio presidente del Gobierno, y que solicite diversa documentación como el informe sobre plagio de la Secretaría de Presidencia del Gobierno utilizando los programas Turnitin y Plagscan.

18 COMPARECENCIAS

Cs quiere citar igualmente a los profesores de la Universidad Carlos III Julio Carviño y Jaime Rivera; Markus Golbach, presidente de Plagscan; y Santiago Pérez Pérez-Camarero, presidente y director del Instituto Max Weber, parte del tribunal evaluador de la tesis, expone la formación naranja.

Añade en la lista a la presidenta de ese tribunal, Cristina Ruza Paz-Curbera; a Ricardo José Rejas, vocal del tribunal en la universidad; a Alejandro Blanco Fernández, vocal de la comisión evaluadora y consejero de Hacienda en la representación española ante la UE, "cuya tesis doctoral fue dirigida por la misma profesora que la del Presidente en la misma universidad".

Reclama además la comparecencia de Juan Padilla Fernández-Vega, actual secretario general de la Universidad Camilo José Cela, que fue vocal del tribunal y "coautor de dos de las pocas publicaciones de investigación académica de Pedro Sánchez"; y de María Isabel López Cepeda, directora de la tesis del Presidente y profesora en la citada universidad.

La lista se completa con otros profesores como Javier Ferri (departamento de análisis económico de la Universidad de Valencia), José Domingo Boscá (catedrático de Análisis Económico en esa misma universidad valenciana, y Jesús Fernández Villaverde (profesor de economía en la Universidad de Pennsylvania), así como Antonio Bascones Martínez, presidente de la Real Academia de Doctores. Cierra la propuesta Rafael Cortés Elvira, fundador de la Universidad de la tesis de Sánchez.

ERC QUIERE INVESTIGAR AL PP

También ERC registró en diciembre su propio plan de trabajo, pero con la intención de que la comisión investigue los másteres que lograron "inmerecidamente", argumenta, Pablo Casado, Ignacio Cosidó, Carmen Montón y Cristina Cifuentes, cuyas comparecencias exige.

ERC pide en concreto que se llame a declarar a 25 personas, entre ellas los cuatro citados: el presidente del PP, el portavoz de este partido en el Senado, la ex ministra de Sanidad y la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, así como 17 profesores, cargos o ex cargos de la Universidad Rey Juan Carlos.