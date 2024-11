La reunión a tres por el plan de la comisión de contratos concluye sin acuerdo: PP y BNG se señalan mutuamente

Las comparecencias de Feijóo, su entorno y el de Ayuso, entre los escollos de un diálogo en el que el PSdeG rechaza "vetos" y "cupos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

No ha habido acuerdo en la reunión 'in extremis' entre PP, BNG y PSdeG para consensuar el plan de trabajo de la comisión de contratos de la Xunta, que se votará en la tarde de este viernes y para lo cual es necesaria una mayoría absoluta. Los contactos continuarán en las próximas horas, sin descartar que se suspenda la sesión de la propia comisión, que arrancará a las 16.30 horas, para negociar.

El encuentro, celebrado a propuesta de los nacionalistas en una sala del Pazo do Hórreo a partir de las 10.30 horas --inicialmente, estaba para las 9.30--, se ha saldado con las posturas prácticamente igual de alejadas. Populares y nacionalistas se acusan mutuamente de "vetos" y "mentiras", mientras que el PSdeG quiere que a la comisión acudan a comparecer todos los nombres que hay en cada una de las propuestas.

Al finalizar la reunión, han comparecido el portavoz del PP en el Parlamento gallego, Alberto Pazos, y el viceportavoz del BNG Luís Bará. Por parte del PSdeG ha hablado ante la prensa el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, desde un acto de partido en O Barco de Valdeorras (Ourense), ya que al encuentro acudieron la diputada Patricia Iglesias y el portavoz de la Ejecutiva Nacional, Julio Torrado.

Luís Bará ha insistido en que su voluntad sigue siendo la de "intentar llegar a acuerdos" y ha calificado su propuesta como "de mínimos" y "flexible". Los nacionalistas proponen 70 comparecentes sin posibilidad de vetos: 50 repartidos por cuotas, en función de la representación de cada partido; y 20 consensuadas, al menos, entre dos grupos.

Para el BNG, el número de comparecientes "no es una cuestión en causa", pero ha criticado que el PP pretenda que acudan "un número bastante por debajo" de los 70, en torno al medio centenar: "Es un intento de acotar, limitar comparecencias".

FEIJÓO Y FAMILIARES

El responsable del Bloque en esta comisión también ha acusado al PP de "vetar" al expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo, así como a su hermana, Micaela Núñez Feijóo, como directiva de Eulen --empresa que tuvo contratos con la Administración--, y a su prima, Eloína Núñez, como exgerente del área sanitaria de Santiago-Barbanza.

En este sentido, entre los principales escollos están la citación a Feijóo y a estos familiares, así como a Tomás Díaz Ayuso y Alberto González Amador, hermano y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, todos ellos propuestos por la oposición.

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha denunciado que se pretende llamar a responsables de empresas que "no tienen ni un solo céntimo contratado con la Xunta". Aunque ha insistido en que no hay vetos a nombres como el de Feijóo, sino que quiere conocer las "líneas rojas" de la oposición, sí ha enfriado las expectativas de que acuda al Pazo do Hórreo.

Por un lado, porque el líder del PP ya compareció "muchas veces" durante sus 13 años de presidente de la Xunta para explicar los asuntos que son objeto de investigación. Por otro, porque ya fue citado para comparecer en otra comisión similar en el Congreso, que está pendiente de que retome sus trabajos, y "no se pretende tampoco sustituir la labor de otros órganos", tal y como ha justificado Pazos.

No obstante, sí ha señalado el popular que su propuesta de plan de trabajo tiene "muchas coincidencias" con las otras dos: 11 con la del BNG y otras 11 con la del PSdeG. Entre ellas, la del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y conselleiros actuales y pasados de Sanidade y Facenda.

CITACIONES A EMPRESAS

Sí ha habido algún ligero acercamiento en cuanto a las empresas concesionarias de los contratos, pero no en todas. Además, el Bloque busca citar a personas concretas, pero el PP aboga por que sean las propias firmas las que designen quién acudirá al Parlamento porque son ellas las que "mejor conocen su organigrama".

"El BNG quiere personas clave en las licitaciones de las empresas con la Xunta", ha explicitado Luís Bará, quien ha recordado que la Cámara siempre cita a "personas concretas con responsabilidades concretas".

El BNG ve "inasumible" votar a favor de un plan de trabajo "unilateral" dado que fueron ellos mismos los que impulsaron esta comisión. Por el momento, "las posiciones están muy alejadas", ha reconodido Luís Bará.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP tacha de "tomadura de pelo no vista antes en el Parlamento" el modo en que el Bloque afronta este diálogo. Asimismo, ha criticado su "cambio de parecer" porque la semana pasada los nacionalistas querían "negociar unilateralmente" con los populares --hubo varios contactos telefónicos entre Pazos y Bará-- y ahora quiso sumar al PSdeG a la reunión.

También ha criticado que el responsable del BNG pretendiese negociar en la mesa de la comisión celebrada el jueves, que "era únicamente para fijar fecha y hora" de la sesión; y que se dirigiese por la mañana al Grupo Popular por correo electrónico cuando "siempre" escogieron la vía telefónica para contactar.

En definitiva, Pazos ha vuelto a acusar al Bloque de poner "todas las trabas posibles" en este asunto pese a que quieren una labor "ágil". En contraposición, defiende que la propuesta del Grupo Popular busca dar "máxima transparencia", sin convertir el Parlamento "en un circo"; y que la documentación que se solicite sería "más que suficiente para echar abajo las acusaciones" de la oposición.

El responsable del PP también ha cuestionado que los nacionalistas lancen "bulos" sobre la Xunta mientras "son reacios" a que se investiguen contratos en el Ayuntamiento de Pontevedra con "empresas vinculadas a cargos del BNG, algunos próximos a su lideresa (Ana Pontón)".

Así las cosas, Pazos no ha descartado que, una vez concluyan las intervenciones de los grupos en la comisión, que está convocada para las 16.30 horas, se haga un parón en la sesión para negociar el plan de trabajo definitivo antes de votar. Ya hay precedentes, como la comisión de investigación sobre la fusión de las cajas gallegas.

EL PSDEG RECHAZA "VETOS" Y "CUPOS"

Por parte del PSdeG, Besteiro ha hablado ante los medios en O Barco de Valdeorras --sí acudirá a la comisión por la tarde-- y ha insistido en rechazar "vetos" y "cupos". Propone llamar a comparecer sin "obstáculos" a todas las personas que proponen los grupos.

"Veremos quien pondrá obstáculos, como ya están haciendo algunos, o quién busca acuerdos bilaterales que en el favorecen a la transparencia", ha señalado el líder socialista, también para denunciar que hubo contactos en los últimos días entre el PP y el BNG.

En este contexto, Besteiro ha vuelto a advertir que quiere conocer "qué pasó" para que haya un "sobrecoste" de 470 millones en el Hospital Álvaro Cunqueiro, en base al informe del Consello de Contas, así como la adjudicación de contratos menores en pandemia y el "entramado de relaciones familiares y de amistades de altos cargos del PP implicados".

"No nos importa que el PP proponga nombres, pero no admitiremos que intenten imponer cuotas o restricciones a nuestro trabajo en esta comisión. (...) Ni vetos, ni componendas. Si tiene que durar más, que dure más. Si es preciso ampliar los horarios, que se amplíen", ha zanjado Besteiro, quien rechaza "poner trabas" a "la verdad".