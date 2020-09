El Rey deja de asistir por primera vez a la entrega de despachos a jueces en Barcelona

(I-D) La fiscal general del Estado; el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lemes; el rey Felipe VI; y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, durante la entrega de despachos a los nuevos jueces. - Ricardo Rubio - Europa Press

Casa Real había confirmado en un primer momento que presidiría el acto

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Rey Felipe VI no presidirá por primera vez el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, que tendrá lugar este viernes en Barcelona, como viene siendo tradicional. Fuentes del Poder Judicial apuntan a Europa Press que Casa Real ha comunicado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su decisión de no asistir, pese a ser invitado con normalidad como todos los años.

Según han informado las fuentes consultadas, el órgano de gobierno de los jueces cursó dicha invitación, que fue aceptada por Casa Real, ya que contestó confirmando su asistencia. Sin embargo, el CGPJ ha recibido una nueva comunicación en la que se informa de que el Rey finalmente no acudirá a la entrega de despachos.

Se trata de la primera vez que, desde que accedió al trono en junio de 2014, Felipe VI no acude a este acto que se celebra en Barcelona, donde tiene su sede la Escuela Judicial. Las mismas fuentes consultadas señalan que no es la primera vez que un monarca no ha presenciado la entrega de despachos.

EL AÑO PASADO SE CELEBRÓ EN MADRID

Se da la circunstancia de que por segundo año consecutivo, este acto organizado por el órgano de gobierno de los jueces sufre cambios en su normal celebración, pues el año pasado, con motivo del 40 aniversario de la Constitución, se trasladó a Madrid, donde sí estuvo presente Felipe VI.

La entrega de despachos es uno de los pocos actos anuales relacionados con el Poder Judicial a los que asiste el Rey. Uno de ellos es la Apertura del año judicial, que tuvo lugar el pasado mes de septiembre en el Tribunal Supremo y que fue presidido por Felipe VI, como también viene siendo habitual.

Según ha informado 'El Español', el motivo por el que Casa Real ha comunicado que no asistirá a Barcelona es que desde el Gobierno se habría "aconsejado" al Rey que no se desplace a Barcelona por "motivos de seguridad". Otros medios como el "ABC", aseguran que el veto al monarca se trata de una exigencia al Gobierno de los independentistas catalanes dentro en la negociación de los Presupuestos Generales.

Con todo ello, será el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien presida este viernes el acto de entrega de despachos a los 62 miembros de la 69 promoción de la Escuela Judicial, que recibirán su destino. La Escuela Judicial, que desde 1987 ha recibido a los 3.043 integrantes de las 22 últimas promociones de jueces en España.

Se prevé que asistan el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. También está prevista la asistencia de los vocales del CGPJ, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluñaa (TSJC), Jesús María Barrientos, y de otras autoridades judiciales.