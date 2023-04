Reyes Maroto defiende la Ley de Vivienda y aplaude las políticas del Gobierno frente al "negacionismo" de PP y Vox

VALENCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, ha defendido este sábado la nueva Ley de Vivienda que considera que se enmarca entre las políticas de un Gobierno de coalición que "sabe entender los problemas de la gente" frente al "pasivismo y negacionismo" de PP y Vox.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a la Convención Municipal del PSOE en Valencia, donde ha recordado que, precisamente, la vivienda es "el principal problema" de los ciudadanos en Madrid.

"Oponerse a esta ley es oponerse a mejorar la calidad de vida de los madrileños y madrileñas. No sé cómo va a explicar el PP que esta ley no es buena y no se tiene que desarrollar", ha cuestionado Reyes Maroto en este sentido.

Asimismo, ha criticado al PP por "hacer política individual" y utilizar esta "de manera partidista", mientras ha asegurado que el PSOE está para "trabajar por la gente".

En este sentido, ha subrayado que llega a Madrid con la intención de hacer una "política distinta" a la que ahora mismo existe en la ciudad, "donde la confrontación es la norma". "Creo que en Madrid las cosas se han hecho muy mal. Hay una legislatura perdida y mi liderazgo, mi manera de trabajar, mi manera de hacer política, creo que puede ilusionar a muchos madrileños", ha agregado.

Sobre el candidato del PP a la Alcaldía de la capita y actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha instado a los madrileños a "abrir los ojos": "Que se den cuenta de las mentiras, las cosas que iba a hacer y no ha hecho. No tiene proyecto de ciudad".

Por último, se ha referido a Madrid como "una ciudad maravillosa" que tiene "que proyectarse al mundo como la mejor ciudad", y ha manifestado su temor a que las derechas lleguen a gobernar en la capital, donde la entrada de Vox sería "una vuelta a las políticas del pasado".