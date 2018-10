Rivera afirma que las comisiones bilaterales con Cataluña servirán para dar más instrumentos a los "golpistas"

Publicado 09/07/2018 18:42:48 CET

Critica que Sánchez dé "un paseíto" con Torra por los jardines de Moncloa pese a que llegó a compararle con Marine Le Pen

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que la reactivación de las comisiones bilaterales entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña acordada este lunes por Pedro Sánchez y Quim Torra servirá para que esta comunidad obtenga "más concesiones" y esté sometida a "menos controles" por parte del Estado y, por tanto, quienes "han dado un golpe de Estado" dispongan de más instrumentos que antes para volver a hacer lo mismo.

En su intervención en el Foro ABC-Deloitte, Rivera ha denunciado que el Ejecutivo de Sánchez "va a agravar la situación volviendo a darle los instrumentos al separatismo". "Han dado un golpe de Estado con lo que tenían y han estado a punto de romper España; imagínense si ahora nos vamos a más competencias, menos supervisión, más recursos públicos, más embajadas, más adoctrinamiento en la escuela y más millones para TV3", ha señalado.

El líder de la formación naranja, que ha asegurado que Torra no es un demócrata porque "no respeta las reglas del juego", ha recordado que llamó "bestias taradas genéticamente" a los catalanes no independentistas y al resto de los españoles. Y, a pesar de ello, "le recibimos en Moncloa, nos damos un paseíto y hacemos una comisión bilateral", ha lamentado.

UNA REUNIÓN DE "PARIPÉ"

Respecto a la postura manifestada por el presidente de la Generalitat de que cualquier solución política pasa por el derecho de autodeterminación, Rivera ha dicho que entonces "no va a haber ningún paso".

Por ello, ha concluido que la reunión de este lunes ha sido simplemente un "paripé" para garantizar la "supervivencia política" de Sánchez, que espera que los partidos independentistas le sigan apoyando en el Congreso, y para "limpiar la imagen de Torra". En este sentido, ha apuntado que el secretario general socialista llegó a comparar a Torra con la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, pero ahora, tras el apoyo del PDeCAT a la moción de censura a Mariano Rajoy, dice que "todo está normalizado".

En cuanto al derecho de autodeterminación, ha defendido que en España "no existe" y que supone "reconocer la autoliquidación de una nación". Rivera ha criticado que en el encuentro con Sánchez, el presidente catalán se centrase en hablar de esta cuestión y de los líderes independentistas presos, y no tanto en asuntos como la educación, la innovación, los autónomos y emprendedores o la financiación autonómica.

Desde su punto de vista, habría que volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, donde "siguen amenazando con la rebelión" y "se están rearmando para dar otro golpe" mientras el Gobierno de España opta por el "apaciguamiento".

Frente a eso, ha apostado por "supervisar más que antes y controlar lo que haga falta" en las cuentas públicas, la educación, los medios de comunicación, los Mossos d'Esquadra o las delegaciones de la Generalitat en el extranjero.

Asimismo, ha afirmado que su objetivo es ganar las próximas elecciones generales a Sánchez y que Ciudadanos gobierne en solitario o encabezando una coalición junto a otros partidos constitucionalistas, a los que ha propuesto llegar a acuerdos para que haya un Ejecutivo "fuerte", con una mayoría parlamentaria detrás, que defienda la Constitución y no ceda ante el separatismo.

PRESUPUESTOS DE 2019

Por último, el presidente de Cs se ha referido a los Presupuestos Generales del Estado de 2019, y ha dicho que le importan "poco" si los compara con que los independentistas "liquiden" la unidad de España, y que si no se aprueban habrá que ir a las urnas.

Además, ha añadido que las medidas que ha anunciado Sánchez relativas a subidas de impuestos y de los costes de las cotizaciones sociales para los autónomos son contrarias a los principios económicos de Ciudadanos. Si va en esa línea y sigue "pactando con los nacionalistas, con nosotros que no cuente", ha agregado.