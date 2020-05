Rivera apuesta por poner límites al estado de alarma y rechaza "tutelar" a Arrimadas

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Ciudadanos Albert Rivera ha afirmado este miércoles que el Gobierno no puede pretender tener un estado de alarma "permanente" o que "conculque absolutamente" ciertos derechos de los ciudadanos. Sin embargo, ha evitado pronunciarse sobre el apoyo de Cs a las prórrogas del estado de alarma porque, según ha dicho, no pretende "tutelar" a Inés Arrimadas.

"No puede haber un estado de alarma permanente en el tiempo", ha dicho Rivera en un encuentro virtual organizado por la agencia Thinking Heads, donde ha subrayado que este es un instrumento "excepcional". A su juicio, el Ejecutivo no puede aprovechar el estado de alarma para "utilizar el decreto ley permanentemente y condicionar y chantajear con eso".

Lo correcto, según Rivera, sería que el Gobierno de Pedro Sánchez no aplicara su plan en solitario, sino que lo negociara con la oposición, los agentes sociales, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. "Y si tiene que durar algún tiempo más, que nos explique el por qué, cómo quedan esos derechos que se están conculcando y cuándo se acaba todo esto", ha añadido.

Cuando le han preguntado por la actuación de Arrimadas y de la nueva Ejecutiva de Cs, ha respondido que prefiere no opinar porque no quiere ser como "un jarrón chino". "No voy a entrar a decir 'has hecho esto bien o mal'", la nueva dirección del partido "tiene que tomar las decisiones sin ningún tipo de tutela o condicionamiento", asumiendo "su responsabilidad y su libertad", ha manifestado.

