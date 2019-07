Rivera descarta volver a reunirse con Sánchez y le urge a negociar con "sus socios"

Actualizado 02/07/2019 15:31:18 CET

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El debate de investidura de Pedro Sánchez será los días 22 y 23 de julio

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este martes que no tiene nada más que hablar con el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez, al que ha urgido a negociar con "sus socios", Unidas Podemos y los partidos nacionalistas.

Así ha respondido a los periodistas en el Congreso, tras reunirse con el presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, cuando le han preguntado si acudiría a la nueva ronda de contactos que hará Sánchez con los partidos para recabar apoyos para su investidura.

"No tengo nada más que hablar de las tres veces que he hablado con Sánchez", ha manifestado, subrayando que "cuando uno tiene que formar gobierno, se sienta con sus socios y forma gobierno, no con la oposición". En este sentido, ha reiterado que la función de Cs en esta legislatura será "controlar al Gobierno, debatir en el Congreso y hacer oposición" con "sentido de Estado".

Tras afirmar que no está dispuesto a "perder más el tiempo" ni a hacérselo perder a otros, Rivera ha pedido a Sánchez que "no maree la perdiz" y que "se ponga en marcha" formando un comité negociador para iniciar conversaciones "con sus socios, Podemos y los partidos nacionalistas", con los cuales el PSOE ya ha pactado "en múltiples comunidades autónomas y ayuntamientos".

"Sánchez tiene una mayoría posible. Lo que pasa es que tiene que ponerse a trabajar, no le van a hacer el gobierno los demás", ha insistido, acusándole de "bloquear el país" con su "inacción" pese a que es el candidato que recibió el encargo del Rey para intentar ser investido presidente.

PSOE Y PODEMOS SERÍAN LOS CULPABLES DE REPETIR ELECCIONES

A su juicio, los españoles quieren que se forme ya un nuevo Ejecutivo y no les importa tanto "que se llame de cooperación o de coalición y cuántas sillas tengan Podemos o el PSOE". Y si estas dos formaciones no logran ponerse de acuerdo por "una cuestión de egos o e sillas, cree que tendrán que explicárselo a los españoles".

En este contexto, ha atribuido a Sánchez y al líder del partido morado, Pablo Iglesias, la responsabilidad de una posible repetición de las elecciones en el caso de que no hubiera pacto: "Habrá que preguntarle a ellos si quieren llevar esto hasta ese extremo".

Por otro lado, el presidente de Ciudadanos ha criticado la elección del 22 de julio como fecha de inicio del debate de investidura, afirmando que la presidenta de la Cámara, Mertixell Batet, "ha demostrado que está al servicio de PSOE y no de todos los españoles".

"Perder casi otro mes e irnos a casi tres meses después de las elecciones porque Sánchez no mueve un dedo no nos parece responsable. Lo responsable era ponerse en marcha cuanto antes", ha declarado. En su opinión, la sesión de investidura se podría haber fijado "mucho antes".

REANUDAR LAS SESIONES DE CONTROL AL GOBIERNO

También ha reclamado que se vuelvan a celebrar cuanto antes sesiones de control al Gobierno, aunque esté en funciones, y que se pongan en marcha las comisiones del Congreso, y acusa a Batet y Sánchez de haber puesto "un cerrojo al Parlamento".

Rivera ha recordado la sentencia del Tribunal Constitucional que dice que el poder legislativo puede controlar a un Ejecutivo en funciones y ha destacado que fue el propio PSOE, además de Cs, el que recurrió al tribunal frente al Gobierno de Mariano Rajoy. Además, espera que Unidas Podemos y el PP respalden la petición de Cs en la Mesa del Congreso.