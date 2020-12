Rivera señala que es un "alivio no "ser cómplice" de Sánchez: "Su único objetivo es ostentar el poder"

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Ciudadanos Albert Rivera ha señalado este jueves que su "único alivio" es no ser "cómplice" del Gobierno de Pedro Sánchez y ha recalcado que el "único objetivo" del jefe del Ejecutivo es "ostentar el poder" para lo que, a su juicio, "es capaz de cualquier cosa".

En una entrevista en Trece, recogida por Europa Press, Rivera ha apuntado que Sánchez ha convertido "en hombres de Estado" a Otegi. "Mi único alivio es no ser cómplice de todo eso (...) No podría dormir tranquilo", ha reflexionado, al tiempo que ha declarado que eso no se lo podría explicar a sus votantes.

Así, ha explicado que "lo único que rectificaría" de su pasado político como líder de Cs es tratar de "explicar mejor y antes" lo que haría el presidente del Gobierno en el poder, aunque ha afirmado que "había un interés" para que "Sánchez fuera presidente y no escuchar" lo que algunos "estábamos advirtiendo".

En este sentido, ha declarado que nunca se fió del líder del PSOE. "Nunca me he encontrado en mi carrera con ese sentido de la tenencia del poder", ha confesado Rivera, que ha insistido en que Sánchez es "capaz de cualquier cosa" para dormir en el Palacio de la Moncloa. "No es un problema de izquierdas", ha apuntado, al tiempo que ha reconocido que esa falta de "límites" le produce "miedo".

"Se están degradando las instituciones y el sistema democrático, y la arbitrariedad como norma", ha señalado Rivera, que también se ha mostrado preocupado porque "la sociedad española asuma normal lo que es anormal", así que ha animado a la "ciudadanía" a que sea valiente como ya lo demostró con las protestas contra la Ley Celaá.