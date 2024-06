Robles confirma más interceptores para Ucrania pero descarta que España ceda una batería Patriot

BRUSELAS, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este jueves que España mandará una segunda tanda de interceptores en cuestión de días a Ucrania para nutrir las baterías Patriot, pero no cederá el propio sistema antiaéreo.

"De momento se ha enviado un paquete de misiles Patriot y vamos a enviar otro más los próximos días (…) España no va a enviar un sistema Patriot, entre otras razones porque los pocos que tenemos están siendo utilizados y alguno de ellos está en concreto en Turquía en una misión de la OTAN. Por lo tanto, en el momento actual no se plantea que España envíe ningún sistema Patriot", ha asegurado la titular de Defensa en declaraciones tras la reunión del Grupo de Contacto para Ucrania que reúne a los aliados de Ucrania.

Así, ha respondido a las demandas de Alemania, que ha llegado a la reunión instado que más miembros de la OTAN cedan sus baterías antiaéreas a Ucrania, recordando que Berlín tiene capacidad industrial para fabricar misiles Patriot, "cosa que España no tiene". "Nosotros tenemos que compaginar la ayuda a Ucrania con nuestras propias reservas", ha aducido.

España ya anunció en mayo que mandaría a Ucrania una segunda tanda de diez carros de combate Leopard, más misiles antiaéreos Patriot y munición de diverso tipo a finales de junio, todo con el objeto de reforzar al Ejército ucraniano ante la invasión rusa.

Fuentes diplomáticas señalan que durante la reunión no se han producido movimientos respecto a las valiosas baterías, después de que Polonia haya vuelto a rechazar este jueves ceder sus sistemas y otros aliados como Grecia sigan sin mover ficha.

Respecto al debate de atacar posiciones rusas en su propio territorio con armas occidentales, asunto sobre el que España no se ha pronunciado, la titular de Defensa ha asegurado que las armas que España suministra a Ucrania son de carácter defensivo por lo que no se emplean en este escenario y no hay debate sobre levantar restricciones a su uso.

Igualmente, Robles ha insistido en que el adiestramiento de soldados ucranianos se siga haciendo en suelo aliado. "Entendemos que la formación que se da en España es una formación muchísimo mejor porque tienen las distintas posibilidades no en un lugar donde hay una guerra", ha dicho rechazando el escenario de llevar a cabo la misión en Ucrania, como sugieren otros aliados, como Francia.