Robles dice que el despliegue de tropas en Donetsk y Lugansk es una "violación" de la legalidad internacional

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este martes que OTAN sigue apostando por agotar la vía diplomática para resolver el conflicto en Ucrania, pero ha tachado de "violación" de la legalidad internacional que el presidente de Rusia , Vladimir Putin, haya ordenado a las Fuerzas Armadas rusas entrar en las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, tras haber reconocido su independencia.

Así lo ha trasladado en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press, después de que este lunes el presidente ruso hay firmado un decreto que prevé el despliegue de militares rusos en el marco de una "misión de mantenimiento de la paz".

"Lo que ha ocurrido esta madrugada es una violación sin duda de la legalidad internacional. Es de una particular gravedad y hay que remarcarlo así", ha enfatizado la ministra al ser preguntada acerca de si piensa que las tropas rusas se quedarán en el Donbás o si, por el contrario, avanzarán hacia un conflicto armado. La ministra ha aseverado que a Rusia se le han hecho "muchas ofertas", pero que, hasta el momento, "la voluntad de diálogo de Rusia es poco creíble" y "se ha visto con la actuación de esta madrugada".

Robles ha asegurado que van a dar "una oportunidad todavía" a la diplomacia y ha apuntado a las decisiones que se acuerden en la reunión del Consejo Atlántico que se celebrará en la jornada de hoy, así como a las que se tomen en el seno de la Unión Europea.

"Las próximas horas van a ser decisivas", ha apostillado la titular de Defensa, que ha recordado que Ucrania no es miembro de OTAN y que, por lo tanto, la situación es diferente. "Vamos a ver qué respuesta tiene OTAN porque este no es un ataque a un país de OTAN y la respuesta no puede ser igual desde el punto de vista bélico", ha añadido.

Eso sí, ha asegurado que la Alianza Atlántica defiende "el respeto a la soberanía de cada país" y el respeto de principios como el derecho internacional. "España es un aliado serio y responsable, pero siempre en todas las misiones en las que está son misiones de preservación de la paz", ha asegurado al ser preguntada acerca de cómo intervendrían las tropas españolas de fracasar las vías diplomáticas.

Asimismo, ha defendido la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre este asunto. "Se somete cada miércoles a las preguntas parlamentarias", ha recalcado, a la par que ha puesto de relieve que ha manifestado "clarísimamente" cuál es la postura de España para frente a este conflicto y que esta pasa por la "prudencia", la "unidad en OTAN" y la "legalidad internacional".

"OTAN hace una evaluación permanente de los acontecimientos", ha señalado preguntada por si está previsto algún tipo de actuación en el ámbito de Memorándum de Budapest si se produce una invasión de Ucrania. "Cualquier vía de diálogo nos parece bien", ha asegurado la ministra, que ha pedido "no adelantar acontecimientos".

Por último, ha asegurado que si hay algo que esté "desarmando a Rusia entre comillas" es esa imagen de "la unidad de la Alianza Atlántica". "La retirada tormentosa de Afganistán fue un fracaso. OTAN estaba muy tocada y en este momento esa imagen de fortaleza y de unidad es muy importante", ha zanjado la ministra.