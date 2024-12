Robles garantiza que desclasificará documentos del CNI sobre los atentados de 2017 si se pide "en condiciones"

La comisión del Congreso remitió su petición de documentación en septiembre y se le respondió que depende del Consejo de Ministros

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha comprometido este martes a desclasificar documentación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los atentados islamistas del 17A de 2017 en Barcelona y Cambrils siepre que la comisión de investigación del Congreso lo pida "en condiciones", es decir, ante el Consejo de Ministros.

Así lo ha hecho la titular de la cartera de Defensa en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en respuesta a una pregunta del potavoz de Junts en la Cámara Alta, Eduard Pujol, que le ha reprochado "el muro de silencio, la profunda decepción y la terrible tomadura de pelo" que supone a su formación no contar con esa información después de siete años y medio.

"Basta ya, estamos hartos de cloacas y chapuzas", ha recriminado el senador. Pujol alude a la documentación que detalla el presunto vínculo del imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, con el CNI. "Lo único que tenemos es un documento de seis páginas en el que nos dicen que no nos pueden decir nada", ha lamentado el senador, cuestionando a la ministra sobre "qué esconde" el Gobierno.

NO SE HA PEDIDO ADECUADAMENTE

De su lado, Robles ha trasladado al senador de Junts el compromiso del Gobierno para desclasificar la información solicitada, pero ha explicado que la comisión de investigación no lo ha hecho "adecuadamente". La ministra ha detallado que, al estar la información clasificada como secreta, la desclasificación ha de pedirse al Consejo de Ministros, único órgano competente para proceder.

"No tenemos voluntad de ocultarla, no haga más que pedirla, pero en condiciones, porque no nos podemos saltar la ley ni usted ni yo", ha urgido Robles, reiterando que, en cuanto se solicite por la vía correcta, así se hará. "Si no se pide, no se puede entregar, pero una vez que se pida sepa del compromiso absoluto del Gobierno por desclasificar" los documentos, ha incidido.

Ante la respuesta, Pujol ha pedido a la ministra conocer el marco temporal para la desclasificación y si se trata de un intento de sumergirlos en "una espiral para marearlos".

En su primera reunión, el 26 de septiembre, la mesa de la comisión de investigación que preside Txema Guijarro, de Sumar, anuncio su intención de pedir documentación al Gobierno reclamando su desclasificación, si fuera necesario.

MIENTRAS TANTO, A LA COMISIÓN DE SECRETOS

Y dos meses después, cuando ya iban a comenzar las comparecencias, el Ministerio de Defensa contestó que no había desclasificado documentos que pudieran obrar en poder del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) porque esa decisión compete al Consejo de Ministros.

En ese contexto, y mientras no medie la desclasificación por acuerdo del Consejo de Ministros, Defena indicó que el material que pudiera estar en manos del CNI sólo podrá ser consultado en la Comisión de Gastos Reservados, que se reúne a puerta cerrada y cuyas deliberaciones son secretas.