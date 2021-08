Robles a Podemos: "Los militares son los protagonistas de la evacuación y quien no vea tiene complejos"

Reprocha al PP que de lecciones sobre la operación en Afganistán cuando lleva "1.000 días secuestrando la instituciones" por no renovar el CGPJ

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado este lunes que los militares españoles han sido los "principales protagonistas" de la evacuación de colaboradores afganos y que quien no lo quiera ver así tiene "ciertos tics y complejos", en referencia a su socio de Gobierno, Unidas Podemos.

Robles se ha expresado así, al ser preguntada sobre los "recelos" de Podemos al hablar de los militares en la gestión de esta crisis, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

La ministra de Defensa ha dicho que no sabe si alguien tiene "tics del pasado" y "no lo quiere reconocer" y que en ese caso es "su problema" porque no existen razones para ello. Además, ha afirmado que para hacer política no es bueno "tener complejos". Así, ha afirmado sentirse "orgullosísima" de los militares y les ha dado la enohorabuena "con mayúsculas" por la evacuación de colaboradores afganos.

FALTA DE GENEROSIDAD Y SENTIDO DE ESTADO DEL PP

Por otro lado, Robles ha rechazado las críticas del PP sobre este asunto y les ha acusado de falta de "generosidad" y de "sentido de Estado". Además se ha preguntado cómo un partido que lleva "1.000 días secuestrando las instituciones básicas de una democracia" pueda "dar lecciones de nada", en referencia a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018 y permanece bloqueada.

Así, ha tildado de "inaceptable" que después de "casi 3 años" el PP haya puesto todos los obstáculos para renovarlo y ha afirmado sentirse sorprendida porque el líder nacional del PP, Pablo Casado no reconozca "el éxito de España como país". La ministra ha achacado una falta de sentido de Estado que es "necesaria para gobernar".

Finalmente Robles ha vuelto a acusar al PP de "desconocimiento" por sugerir que el Gobierno debería haber acudido al Congreso a pedir autorización para llevar a cabo la evacuación desde Afganistán, como deslizó la semana pasada el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López.