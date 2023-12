Rodríguez Ibarra dice que los argumentos del PSOE a favor de la amnistía son "todo mentiras"

No le preocupa que haya un mediador con los independentistas sino el contenido de "lo que se está negociando"



MÉRIDA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha asegurado que los argumentos que el PSOE está dando a favor de la amnistía son "todo mentiras", mientras que ha sostenido que lo que le preocupa de la mesa de diálogo con los independentistas no es el mediador sino "lo que se está negociando".

"Son muchos los argumentos que se están dando a favor de la amnistía. Desde mi punto de vista, todo es mentira, todo es mentira", ha dicho Ibarra durante su intervención este martes en el 'Encuentro por la Constitución' organizado por el Diario HOY en Mérida y que ha clausurado con un discurso la presidenta de la Junta, María Guardiola.

Después de considerar que le parece "peligrosísimo" el argumento de que para "pacificar" Cataluña se debe conceder la amnistía, el expresidente extremeño ha negado estar preocupado por la figura del mediador que velará por el cumplimiento de los acuerdos de PSOE con Junts y ERC, porque lo que de verdad le inquieta es "lo que se está negociando".

"A mí no me preocupa el mediador, me parece un disparate. A mí lo que me preocupa es qué se está negociando. Y lo que se está negociando seguramente es lo que dice el convenio, el acuerdo firmado entre el Partido Socialista, Esquerra Republicana y Puigdemont", ha aseverado.

En este sentido, ha puesto como ejemplo de que lo que está pasando con los mediadores a la "magia", ya que, según Rodríguez Ibarra, los magos te enseñan una mano y con la otra "te están haciendo el truco".

DEFIENDE QUE LA AMNISTÍA "NO DEBERÍA PRODUCIRSE"

Ibarra ha sostenido que no mintió en la pasada campaña electoral de julio cuando dijo que "no iba a haber amnistía". "Y a algunos les convencí de que votarán al PSOE, porque no iba a haber amnistía. Sigo pensando que la amnistía no debería producirse", ha dicho.

También se ha referido a que si le condonan el 20 por ciento de la deuda a Cataluña el convenio no dice "qué es el 100". "Todos hemos dicho del FLA, pero, a lo mejor no es del FLA porque es la deuda completa. Entonces el 20 por ciento de la deuda completa es más del 20 por ciento del FLA de Extremadura", ha dicho, además de considerar que habría que hacer desde Extremadura "algún tipo de presión" para que eso no ocurra.

CONSIDERA "INTOLERABLE" QUE PSOE Y PP NO DISCUTAN UN PROYECTO DE PAÍS

El expresidente extremeño, durante su alocución se ha remontado al inicio de la democracia española cuando en 1977 él era un joven diputado por la provincia de Badajoz y vio bajar a Dolores Ibárruri y Rafael Alberti para formar parte de la mesa de edad y se dieron la mano con personas que habían formado parte del régimen franquista.

En ese momento pensó, ha dicho, que "algo grande iba a ocurrir en este país si quienes habían perdido la guerra y quienes la habían ganado eran capaces de darse la mano" en un ambiente que no era "propicio" para el acuerdo, ya que unos meses antes había muerto asesinado el almirante Carrero Blanco, que iba a ser "con toda seguridad" el sucesor de Franco.

"¿Había más afinidad entre la Pasionaria y Carrillo y Suárez? ¿O entre Suárez y Felipe González que la que puede haber hoy entre Feijóo y Sánchez? ¿Había más afinidad entre los que perdieron la guerra y los que la han ganado?", se ha preguntado Ibarra.

De este modo, se ha cuestionado si no son capaces los que están hoy gobernando y en la oposición de intentar hacer un proceso de exigencias y de renuncias para llegar a un acuerdo que permita responder a los desafíos y, "si es posible", a la reforma de la Constitución. "Me parece intolerable que no sean capaces, siquiera, de sentar a intentar discutir un proyecto de país para los años que vienen", ha subrayado.

Asimismo, y sobre los primeros años de la democracia, Rodríguez Ibarra ha destacado la "inteligencia" del Rey Juan Carlos I a la hora de nombrar a Adolfo Suárez que, desde el "propio régimen" hizo una Ley de Reforma Política.

Otro factor que ha destacado el presidente extremeño es la "inteligencia" de los actores políticos de esa época al prescindir los que circulaban por la derecha y por la izquierda de "sus extremos", tras lo que se inició un proceso de negociación en el que ambas partes acordaron un proceso de exigencias y de renuncias.