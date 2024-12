Rueda cree que la Conferencia de Presidentes no dará "para acuerdos muy concretos", pero sí para "sentar bases"

Dice que la capacidad de Galicia "ya no da más de sí" para acoger a menores migrantes y reclama al Gobierno "coordinación"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cree que el formato de la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Santander "no da para acuerdos muy concretos", pero sí para "sentar bases fundamentales que luego permitan desarrollarse".

"Luego está la voluntad del Gobierno de seguir negociando en los foros correspondientes, pero mañana los principios fundamentales en estas cuatro materias --vivienda, migración, financiación autonómica y sanidad-- tienen que quedar sentadas y yo tengo clarísimo que a Galicia le interesa que queden sentadas", ha manifestado el mandatario gallego, en una entrevista concedida a Radio Nacional y recogida por Europa Press.

Rueda cree que los cuatro asuntos a tratar "son fundamentales" y "ninguno" tiene más importancia que los otros. Sobre la migración, ha dicho que "comprende" la complicada situación que vive Canarias con "una llegada masiva y continua de personas" a sus costas.

En este sentido, el mandatario gallego pedirá al Gobierno central "que haya una coordinación" y que la distribución de estas personas no se haga "sin ningún otro criterio que la disponibilidad de plazas hoteleras o de albergues para acogerlos".

Rueda ha demandado "una llegada ordenada, sabiendo cuántos van a venir" y pudiendo hacerles una trayectoria laboral", porque ahora hay migrantes a los que "se les está denegando el derecho de asilo y se les está dejando a su suerte".

En el caso concreto de los menores no acompañados, el presidente de la Xunta ha confirmado que Galicia siempre ha estado dispuesto a acogerlos mientras su capacidad "lo permita". Sin embargo, "nuestra capacidad ahora mismo ya no da más de sí y lo que no puede hacer el Gobierno es, para solucionar un problema en una comunidad autónoma, crearlo en el resto", ha subrayado.

Con todo, Rueda ha defendido la oposición de su partido --que forma parte del Ejecutivo canario-- a reformar la ley de extranjería tal y como se planteó porque, a su juicio, lo que quiere el Gobierno central es "un trágala" para las comunidades autónomas.

"Mi partido está diciendo que las cosas hay que hacerlas con planificación y el Gobierno no puede simplemente decidir un número, trasladarlos a las comunidades autónomas y decir que a partir de ese momento es un problema nuestro, tengamos o no capacidad para atenderlas", ha resumido.

"CAMBIAR POLÍTICAS" DE VIVIENDA

Acerca de la vivienda, Rueda ha confiado en que sea "un tema de acuerdo" porque es la preocupación "fundamental de los ciudadanos". El mandatario gallego aboga por "cambiar políticas que ahora mismo se están demostrando desacertadas", como la ley estatal de vivienda, que incluso propone derogar.

El titular de la Xunta ha reclamado al Ejecutivo que "confíe" en las comunidades autónomas, se "coordine" con ellas y les transfiera fondos "que ahora mismo están inmovilizados" para, así, ser "eficaces" en esta materia.

"Ha habido mucho anuncio desde el Gobierno central y ninguna eficacia", ha añadido, también para criticar que Pedro Sánchez anunciase hace unos días una nueva agencia pública para construir viviendas cuando "en los últimos seis años no ha sido capaz de ejecutar ninguna".

LA FINANCIACIÓN, UNA NEGOCIACIÓN "MULTILATERAL"

En lo tocante a la financiación autonómica, Alfonso Rueda ha recordado que fue "el primero de los temas a partir del cual se planteó la necesidad" de celebrar la Conferencia de Presidentes.

Rueda avala que la reforma del reparto de recursos tenga en cuenta el coste de los servicios y de la dispersión de la población, "pero antes hay otra discusión fundamental, o más bien una premisa": el Gobierno tiene que comprometerse a no hacer "negociaciones financieras bilaterales", porque "tiene que ser algo multilateral desde el principio".

En esta coyuntura, Rueda ha celebrado la vuelta de Cataluña a las Conferencias de Presidentes, tras la llegada del socialista Salvador Illa a la Generalitat.