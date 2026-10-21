Rufián avisa a Frente Amplio que meter candidatos en listas de PSOE al Congreso es lo contrario a "optimizar" resultados

Archivo - El diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado (i) y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (d), en un acto del pasado 18 de febrero. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha alertado este miércoles a Frente Amplio de que la posibilidad de que la coalición de izquierdas acuerde no presentarse en algunas provincias a cambio de incluir candidatos en listas del PSOE al Congreso sería "justo lo contrario" a la idea de "optimizar y maximizar resultados" en los comicios de legislativos del 29 de noviembre.

Rufián reacciona con este aviso a unas declaraciones del cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, en las que desvelaba la existencia de negociaciones con el PSOE para "optimizar" y "maximizar" resultados en el Congreso y apuntaba a la posibilidad de ajustar candidatos en determinadas provincias. El PSOE y Frente Amplio ya han cerrado un acuerdo para concurrir en coalición en el Senado salvo en Cataluña, Baleares y Canarias.

Ante ese eventual pacto en determinadas listas para el Congreso, Rufián, que va a integrar a candidatos de Podemos como independientes en las lista que encabeza, ha recordado al Frente Amplio que "hay que entender que hay mucha gente de izquierdas perfectamente consciente de lo que viene" y que, "por lo que sea" no "quiere votar al PSOE".

"'Optimizar y maximizar resultados' es darles una opción de voto alternativa", apunta en un mensaje de su cuenta de X recogido por Europa Press, parafraseando a Delgado, y recalca que "integrase en el PSOE es justo lo contrario".

En todo caso, desde Frente Amplio han querido dejar claro que las conversdacioones con el PSOE se limitan a la confección de listas de coalición al Senado, no al Congreso.