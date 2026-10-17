Rufián se disculpa por el "ridículo" de la izquierda y pide el voto "aunque sea desilusionado o cabreado" el 29N

El diputado de ERC, Gabriel Rufián en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha pedido disculpas por el "ridículo" de la izquierda ante las elecciones del 29 de noviembre y ha reclamado a su electorado que acuda a votar "aunque sea desilusionado o cabreado".

"El PSOE convoca cuando convoca y nos pilla a todos como nos pilla, creo que es bastante irresponsable, pero bueno. Se intenta hacer lo que se puede y hacemos el ridículo, eso es lo que hay que decir", ha expresado el portavoz de ERC en el Congreso en una entrevista en laSexta emitida este sábado.

Rufián ha calificado de "fracaso absoluto" el intento de la izquierda de concurrir unida, algo que ha descrito como "un desastre, un bodevil, un culebrón turco" que ha "dejado a la gente desconcertada" y ha expresado que "espera que en un futuro haya nuevo liderazgo".

Asimismo, ha justificado su petición de voto en que, si no, la ciudadanía "se tirará cuatro años desilusionado o cabreado de verdad". Ha advertido de que "PP y Vox están en 210 diputados" y que eso "cambia la Constitución si quieren", y ha asegurado que no puede "permitirse decir a la gente que está todo perdido", sino que "hay que batallarlo hasta el final".

"Y yo pido disculpas, ya lo he hecho y lo sigo haciendo porque yo creí, yo sobrestimé que el sentido común que había en la calle y que la fuerza electoral que yo podía llegar a atesorar en ese momento, iba a poder arrastrar mucho más de lo que ha arrastrado", ha afirmado Rufián.

Además, ha defendido su acuerdo con Podemos y ha afirmado que "no quería hacer una OPA a nadie, esto no iba en contra de nadie". En este sentido, ha incidido en que le "hubiera encantado que hubiera un Frente Amplio real y que Podemos y Frente Amplio se entendieran" y ha subrayado que su plan "no era que había que ser los mismos con otro nombre" o que él "tenía que sustituir a Yolanda Díaz". En Cataluña, ha dicho, "se ha conseguido", y ha reiterado que se quedará en ERC hasta que le echen.