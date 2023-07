Rufián (ERC) cree que Feijóo "rompió la cintura" a Sánchez cuando le dijo que le haría presidente si gana

La número 2 de ERC al Congreso Teresa Jordà y el cabeza de lista Gabriel Rufián. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de ERC al Congreso para las elecciones del 23 de julio, Gabriel Rufián, ha valorado este martes el debate entre los candidatos del PSOE y PP, considerando que Alberto Núñez Feijóo "rompió la cintura absolutamente" a Pedro Sánchez cuando le dijo que le haría presidente si ganaba.

"Creo que le rompió la cintura absolutamente cuando le dijo 'si yo gano me harás presidente, si usted gana estoy dispuesto a hacerlo presidente'. Según ellos para excluir a los extremos. Creo que es una pregunta que el PSOE debe responder", ha comentado en una rueda de prensa.

En este punto, Rufián ha reclamado al PSOE aclarar si se plantea dar la presidencia del Gobierno a Feijóo "como mal menor" para evitar un eventual pacto con Vox: "El PSOE debe dejar de jugar constantemente al mal menor, al final un mal menor continua siendo un mal".

TERESA JORDÀ

La número 2 de la candidatura republicana, Teresa Jordà, ha remarcado que Sánchez no respondió a la pregunta de Feijóo, y sobre un eventual acuerdo entre ambos ha aviado que "no debería sorprender, no sería la primera vez".

Para Jordà, el cara a cara evidenció "una vez más la desafección que hay entre la política y la sociedad, básicamente porque era un debate inaguantable" en el que ha señalado que los dos candidatos se interrumpieron continuamente.

Ha criticado que hablaron "mucho más del pasado que del futuro", sin abordar propuestas, y cree que Feijóo estuvo cómodo durante todo el rato excepto al hablar de violencia machista y de Vox.

MESA DE DIÀLOGO

Sobre la mesa de diálogo, Rufián ha dicho que sería "poco entendible a nivel democrático" decir que la mantendrán o no según qué partido gobierne.

Ha insistido en que la negociación debe ser entre gobiernos, no entre partidos, y ha valorado que "como demócrata tienes que hablar con todo el mundo, sobre todo si creas una mesa de negociación entre gobiernos, tú tienes que hablar con el Gobierno del Estado con el que tienes un conflicto político, con el límite del fascismo".

POSIBLE APOYO AL PSOE CON "UN PRECIO MUY ALTO"

Sobre posibles acuerdos para la investidura tras las elecciones, y ante la posibilidad de que Sánchez necesite los votos del independentismo catalán y vasco para gobernar, Jordà ha valorado: "Si es así ya veremos cuál es el precio, que obviamente será un precio muy alto".

Rufián ha añadido que en la legislatura anterior pusieron sus "votos al servicio de la resolución del conflicto", y ha dicho que sería bueno estar más acompañados en esta vía.

"Cuatro años después, si Sánchez quiere gobernar su país, una opción cada vez más hipotética, debe respetar el nuestro. Este precio creemos que debe ser más alto, debe ser consensuado y debe poner un dilema" a Sánchez y A Yolanda Díaz (Sumar), entre Cataluña y Vox, aunque ha descartado concretar qué reclamarán.