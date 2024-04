Rufián proclama que las elecciones catalanas no van del futuro de Puigdemont y rechaza pactar con fascistas de estalada

MADRID, 9 (EUROPA

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha proclamado este miércoles en el Congreso que su formación "jamás pactará" con Aliança Catalana porque "el fascismo es fascismo por mucho que lleve detrás una estelada como un camión" y también ha replicado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, candidato de Junts para las elecciones catalanas, que esos comicios no van "de lo que le ocurra a una persona".

Rufián ha lanzado estos dos mensajes durante su intervención en el debate que acoge el Pleno del Congreso sobre el último Consejo Europeo y las relaciones entre España y Marruecos.

"El fascismo es fascismo por mucho que lleve una estelada como un camión detrás. Nuestra obligación es denunciarlo y decir que jamás pactaremos con el fascismo a pesar de que lleve una estelada como un camión detrás", ha enfatizado Rufián.

Además, ha recalcado que las elecciones catalanas "tratan sobre lo que ocurrirá en Cataluña". "Tratan sobre cómo gobernaremos o no Cataluña, no sobre lo que le ocurrirá a una persona. Para eso, que uno se ponga una serie de Netflix o un culebrón de Antena 3", ha dicho, en respuesta a Puigdemont, quien ha anunciado que si no es president dejará la política.