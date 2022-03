Rufián subraya que no dejará el Congreso aunque concurra a la Alcaldía de Santa Coloma

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, no ha aclarado este martes si concurrirá o no como candidato de su formación a la Alcaldía de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) pero lo que sí ha dejado claro es que, aunque lo hiciera, no piensa dejar su puesto en la Cámara Baja.

En una rueda de prensa en el Congreso, Rufián ha explicado que son las bases de su localidad natal, el presidente del partido, Oriol Junqueras, y la secretaria general, Marta Rovira, quienes le han pedido que encabece la lista en las elecciones locales.

Tras recordar que "no es la primera vez" que le hacen esa oferta y sin descartar que se acabe materializando, Rufián sí ha querido lanzar un "aviso a navegantes". "Sé como funciona esto, sé que hay gente que tiene ganas, pero pase le que pase, yo no me voy a ir de aquí", ha sentenciado.

Rufián ha dado por hecho que esa oferta se interpretará como que su propia formación le está "buscando relevo" en Madrid, pero ha dejado claro que "la única condición", si es que "eso pasa", es que él siga como portavoz en el Congreso.

"Iniciamos este proyecto hace cinco años. Justo ahora estamos empezando a instaurar pasos para intentar influir en la agenda legislativa, queda recorrido y yo quiero estar aquí para verlo y para ayudar. Se equivoca enormemente quien interprete que es que me voy de aquí", ha remarcado.