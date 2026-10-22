Sánchez acepta el cara a cara con Feijóo y pide que el debate a cuatro sea en TVE pero el PP rechaza el ente público

1127777.1.260.149.20261022175207 Archivo - El presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, antes del debate electoral organizado por RTVE bajo el título ‘23J el debate final’, en el Estudio 6 de Prado del Rey, a 19 de julio de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha aceptado un 'cara a cara' entre el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el 16 de noviembre en una cadena privada, pero quiere que el debate a cuatro, junto a los líderes de Vox y Frente Amplio sea en TVE y no en Atresmedia como pretendía el PP.

Sin embargo, el PP ha rechazado que ese debate a cuatro sea en el ente público y ha criticado el "intento de boicot" del PSOE a Atresmedia, recalcando que era la cadena en la que "hace tres años sí le valía debatir a Pedro Sánchez". "No habrá debate a cuatro en RTVE", han zanjado fuentes 'populares'.

La propuesta que estaba sobre la mesa hasta el momento era de tres debates, el 'cara a cara' en Mediaset, un debate entre portavoces de los grupos parlamentarios en RTVE el 23 de noviembre y finalmente un debate a cuatro en Atresmedia, pero los socialistas optan porque este último formato se lleve a cabo en la cadena pública.

"El Partido Socialista acepta la invitación de RTVE a participar en el debate a cuatro el jueves 26 de noviembre, y acepta participar en un 'cara a cara' organizado por medios privados para el lunes 16 de noviembre", han indicado desde Ferraz en un comunicado.

Por el momento, dejan en el aire si aceptan participar en el formato más amplio con portavoces parlamentarios previsto para el día 23.

"VETO" A LA CADENA PÚBLICA

Desde Ferraz aseguran que "no va a consentir bajo ningún concepto el veto a la televisión pública" que a su juicio está ejerciendo el PP. "La misión de servicio público que la Constitución y las leyes encomiendan a Radio Televisión Española tiene en los debates electorales una de sus expresiones más esenciales y garantistas", trasladan.

En ese sentido dicen que no van a elegir ni a vetar a ningún grupo mediático, y pide a todos ellos que encuentren un acuerdo "y emitan la señal en directo para todas las cadenas como se ha comprometido a hacer TVE".

PRECEDENTE DE 2023

En ese sentido, recuerdan que en la última campaña de generales, en julio de 2023 Sánchez acudió a los dos debates planteados y participó tanto en el 'cara a cara' organizado por Antena 3 como en el debate a cuatro celebrado en los estudios de RTVE.

Por el contrario, reprochan que Feijóo "prefirió ausentarse" y acudió al primero pero "dejó su atril vacío y plantó a la radiotelevisión pública hurtando a los españoles la posibilidad de contrastar su programa con el resto de fuerzas políticas".

Al aceptar estas fechas, el PSOE considera que reitera "su compromiso con la transparencia y el intercambio respetuoso de ideas" y asegura que tiene la firme intención de participar en el "mayor número posible" de debates electorales en las próximas semanas. "Queremos que la ciudadanía conozca y contraste los proyectos de las distintas fuerzas políticas", aseguran.

A lo largo de la historia democrática, defienden, los debates electorales "siempre se han celebrado cuando ha gobernado el PSOE y únicamente se han obstaculizado o impedido cuando el Partido Popular ha estado en el Gobierno", sostienen, incidiendo en que debatir es una "obligación democrática" con los ciudadanos y no una "concesión partidista".

EL PP: "NO HABRÁ DEBATE A CUATRO EN RTVE"

Sin embargo, el equipo de Feijóo ha sido tajante al rechazar un debate en RTVE como propone el PSOE. "No habrá debate a cuatro en RTVE y no entendemos el intento de boicot del PSOE a Atresmedia", han señalado fuentes del PP.

En este sentido, el primer partido de la oposición ha indicado que los debates serán el día 16 de noviembre en Mediaset y el día 26 "en la cadena en la que hace tres años sí le valía debatir a Pedro Sánchez", han añadido las mismas fuentes.