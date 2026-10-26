Sánchez celebra la victoria de Lula y vaticina que "la remontada global del progresismo" también pasará en España

Archivo - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (d), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dan un abrazo durante la segunda y última jornada del Global Progressive Mobilisation, a 18 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la victoria del actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y ha vaticinado que un triunfo de los progresistas también sucederá en España en los comicidos del 29 de noviembre.

"¡Gran victoria de Lula! Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España", ha escrito Sánchez en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, donde ha destacado que "la remontada del progresismo global acaba de comenzar".

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dado la enhorabuena también a Lula da Silva por una "victoria brillante y democrática", resaltando que el Gobierno de Brasil es "un socio estratégico de España", con el que comparte una agenda "de apoyo" al multilateralismo, a las Naciones Unidas, a la defensa de la democracia y al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

"Vamos a seguir trabajando con ese socio estratégico tan importante para España con el que compartimos esa agenda de democracia, de política exterior, de defensa del multilateralismo y, sobre todo, de progreso y justicia social para nuestros pueblos", ha afirmado en una entrevista en 'RNE'.

El ministro ha resaltado que, pese a que los pronósticos apuntaban a la victoria del candidato opositor Flávio Bolsonaro, las elecciones son "la única encuesta que vale" al recoger lo "que expresan los ciudadanos en las urnas". Así, se ha mostrado convencido de que el presidente Pedro Sánchez puede volver a ganar el 29N.