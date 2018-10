Sánchez colgará el viernes en Internet su tesis íntegra y acusa a PP y Cs de querer desprestigiarle

Actualizado 13/09/2018 18:25:53 CET

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a que su tesis doctoral sea de libre acceso a través de Internet a lo largo de este viernes y ha acusado a PP y Ciudadanos de estar detrás de una "campaña de desprestigio" contra su persona para tapar que no tienen proyecto político para España, donde se está conformando "un espacio alternativo de gobierno progresista".

En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, Sánchez asegura que hizo la tesis, que cumplió con todos los pasos marcados por la ley, que la defendió ante un tribunal, y publicó todas las aportaciones de la investigación en revistas académicas y en un libro generalista.

"Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿cuál es el problema? Hablemos claro: el problema es que quienes gobernaban hace cien días no han asumido que hoy son oposición. Ambos", señala en referencia a PP y Ciudadanos, a quienes acusa de no haber asumido la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa y de no tener "propuestas que convoquen a la mayoría social del país".

Al servicio de esta campaña de desprestigio, dice Sánchez, "primero se desliza" que no hizo la tesis. "Luego que, si se ha hecho, por qué no se publica" en Internet --hasta ahora se podía leer en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela-- y "posteriormente se afirma sin pruebas y sin pudor que es un plagio para acabar diciendo que fue escrita por un tercero".

CRUZADO TODAS LAS LÍNEAS ROJAS

Sánchez cree que PP y Ciudadanos han cruzado con este ataque "todas las líneas rojas", aunque seguidamente reconoce que no le debería sorprender cuando con anterioridad le llamaron "aliado de ETA" y el "mejor abogado del independentismo".

Pese a todo, Sánchez sostiene que se siente "orgulloso" de su tesis. "No ensuciarán lo que tanto esfuerzo me costó", afirma antes de reivindicar su tarea de Gobierno en estos primeros 100 días. "El Gobierno avanza. Mal que le pese a ambos partidos", subraya.

Sánchez reivindica como sus principales logros la recuperación de la universalidad de la sanidad pública, la aprobación de "la mayor oferta de empleo público de la última década", la garantía del poder adquisitivo de las pensiones, el inicio del proceso para exhumar a Franco, el impulso del pacto contra la violencia de género o la decisión de personarse en el proceso contra la Comunidad de Madrid por la venta de viviendas sociales a los llamados 'fondos buitre'. Medidas a las que se unirán este viernes decisiones para revertir los recortes en educación llevados a cabo por el anterior Gobierno del PP.

El presidente concluye su comentario en Facebook garantizando que, pese al intento de descrédito personal que sufre estos días, él no va a hacer lo mismo, porque está comprometido con lograr "abrir un cambio de época en la política española" que acabe "con esta política de baja calidad". "Estos ataques prueban que aún no está consolidado ese cambio de época. Hay que perseverar", zanja.