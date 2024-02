MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este miércoles en "viaje oficial" a Marruecos, según ha anunciado Moncloa sin que por el momento esté claro si será recibido por el rey Mohamed VI.

El viaje de Sánchez, que estará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se produce más de un año después de la Reunión de Alto Nivel (RAN) con Marruecos.

Entonces, Mohamed VI no estaba en el país y no pudo recibir a Sánchez pero le emplazó a una próxima visita oficial que no se ha producido hasta ahora.

"Marruecos es un país vecino, amigo y socio estratégico de España en todos los ámbitos", ha destacado Moncloa, que ha enmarcado la visita en el arranque de la nueva legislatura y puesto en valor "los profundos lazos que unen a ambos paises".