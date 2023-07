Sánchez dice que corresponde a Casa Real aclarar si Juan Carlos I regresará a España si gana el PP las elecciones

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado "sorprendido" este jueves por la noticia de la posible vuelta a España del Rey emérito, Juan Carlos I, para instalarse de forma definitiva si el PP gana las elecciones generales, por lo que ha asegurado que "corresponde" a la Casa Real "aclarar" la situación.

"Yo he sido siempre muy respetuoso, en circunstancias muy difíciles, por cierto, con la Jefatura del Estado y, por tanto, corresponde a ellos aclarar esta cuestión, no a mí", ha puntualizado en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Preguntado si su Gobierno ha impedido a Juan Carlos I instalarse en España de forma definitiva después de su marcha a Emiratos Árabes en agosto de 2020, Sánchez ha respondido en primer lugar que está "sorprendido" por la noticia, publicada por 'El País'. Y a continuación, ha reivindicado tener una "relación extraordinaria" con el actual Rey, Felipe VI.

"Me parece que no me corresponde decir nada a este respecto. En fin, este tipo de cuestiones quien tiene que responderlas, como comprenderá, no soy yo", ha esgrimido.