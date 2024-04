El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 10 de abril de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

Acusa al líder del PP de desplegar una oposición destructiva: "El lodo y la nada"



MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de falta de conocimientos e interés sobre política internacional y le ha echado en cara que su propuesta sobre el reconocimiento de Palestina como Estado dependa de lo que hagan otros países.

En su turno de réplica en la comparecencia en el Congreso donde ha acudido a dar explicaciones sobre las conclusiones del último Consejo Europeo y las relaciones con Marruecos, Sánchez ha cargado contra la "oposición destructiva" que a su juicio ejerce el PP y que resume con dos palabras: "el lodo y la nada", según ha recriminado.

Sánchez considera que Feijóo no se siente cómodo hablando de temas geopolíticos porque le falta experiencia pero además le ha acusado de falta de "ambición e interés" para aprender sobre ellos y construir un proyecto propio. "No se puede querer gobernar España si no se tiene un plan para España y usted no lo tiene", ha lanzado.

Le ha afeado también que no ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta para gestionar la guerra contra Putin, ni respecto a la desestabilización en el Sahel y tampoco tiene una posición sobre el "desastre humanitario" que se está viviendo en Gaza.

"Demuestre que me equivoco, dígame aquí y ahora qué opina sobre esto", ha retado Sánchez antes de lanzarle varias cuestiones. "¿Cree usted que en Gaza se está respetando o no el derecho internacional? , ¿considera que a la vista de los acontecimientos, como ha hecho España, la Unión Europea debería revisar su acuerdo de libre asociación con Israel?, ¿piensa usted, como el señor Aznar, que el Estado palestino no debería existir? Es un sí o no", ha insistido.

En la misma línea, le ha acusado de "escudarse en la ambigüedad calculada" para decir que apoya la solución de dos Estados "pero que ahora no toca", después de que el líder del PP haya pedido llevar a cabo esta iniciativa tras un proceso negociador que tiene que contar "con suficiente masa crítica de más países con peso", según indicó este miércoles desde la tribuna del Congreso.

BAJA LA CABEZA Y ASIENTE ANTE AZNAR

Sánchez ha replicado, reprochando que las propuestas en política internacional del PP dependan "de lo que decidan y hagan otros" y al mismo tiempo ha reivindicado la "soberanía" de España para fijar su política respecto a otros países.

Además, dice que Feijóo ha sucumbido ante presiones internas dentro del PP respecto al reconocimiento de Palestina porque, según ha recordado, llevaban esta medida en su programa electoral para las elecciones generales del 23 de julio, pero ahora pide esperar a que "otros países de peso decidan qué hace España".

"Ahora el señor Aznar ha decidido que no, que el Estado palestino no existe ni existirá, así que usted lo que hace es decir que no es el momento. Usted baja la cabeza y asiente, lo que le dicen otros", ha insistido.

El jefe del Ejecutivo también ha reprochado el tono de la intervención de Feijóo y le ha acusado de seguir con un tono bronco: "No es que usted haya bajado rápidamente al barro, ha brotado de él", ha espetado.