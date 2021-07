Sánchez dice que el Gobierno estudia el fondo de la Generalitat y que lo recurrirá si no se ajusta a derecho

TALLÍN, 6 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Ana Fernández Vila)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que están estudiando la decisión que ha tomado la Generalitat de crear un fondo para avalar las fianzas que exige el Tribunal de Cuentas a ex altos cargos de la Generalitat, y ha garantizado que en el caso de que no se ajuste a derecho, el Ejecutivo la recurrirán.

Así lo ha puesto de manifiesto a preguntas de los medios de comunicación durante la comparecencia conjunta que ha ofrecido con la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, tras el encuentro bilateral que han mantenido en Tallín, en la primera parada de su gira por los países bálticos.

"Nosotros siempre hemos defendido que todo lo que se apruebe por todos lo Gobiernos autonómicos tiene que estar sujeto a derecho. Por tanto, vamos a estudiar la decisión que se ha tomado por parte de este Gobierno", a asegurado.

Y a continuación ha añadido que, si determinan que la creación de ese fondo está sujeto a derecho, no habrá "nada que objetar", pero si se concluye que no está sujeto a derecho, "evidentemente" tendrán que recurrirlo. "Pero esto en todo caso está siendo objeto de estudio y por tanto no puedo decir nada más", ha apostillado.

La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha anunciado este martes que el Ejecutivo catalán ha aprobado un decreto ley para crear un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de cargos y excargos de la Generalitat.

El objetivo de este fondo, según ha explicado el Govern, es "proteger a todos los servidores públicos en el legítimo ejercicio de su cargo". De momento, ya ha anunciado que denunciará por malversación y prevaricación al Govern y recurrirá, solicitando la inhabilitación de los que aprueben ese fondo.