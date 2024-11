Sánchez y Feijóo se enfrentarán mañana por la DANA en el Congreso, un debate en el que el PP atacará con "la corrupción"

No han hablado este mes pese a la magnitud de la tragedia y hay una guerra de comisiones de investigación en Congreso y Senado

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afrontarán este miércoles su primer cara a cara tras la DANA en el Pleno del Congreso, un debate en el que los 'populares' atacarán al Gobierno con los casos de presunta corrupción que, a su entender, "acechan al Gobierno".

De hecho, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, ha asegurado que en esa comparecencia de Sánchez "sin límite de tiempo", aparte de explicar "todas las omisiones de su Gobierno en la prevención de la catástrofe" de Valencia, debe aclarar "la relación de su Gobierno" con el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, y "toda la corrupción que le rodea".

"Y si Pedro Sánchez no lo hace, nos encargaremos de que lo haga el resto de su Gobierno", ha avisado Tellado, que ha anunciado que el Grupo Popular solicitará la comparecencia de la vicepresidenta María Jesús Montero, de su director de gabinete, y de los ministros Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, así como de las exvicepresidentas Teresa Ribera y Nadia Calviño.

Tras la declaración ante el juez de Aldama, en la que desveló mordidas a cargos socialistas por los contratos de mascarillas, Feijóo pidió de nuevo la dimisión del presidente del Gobierno y se abrió a una posible moción de censura. "Si los socios quieren acabar con todo esto, estoy a disposición para abrir una nueva etapa", afirmó.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo ha negado todo lo declarado ante el juez por Aldama, al que ha tildado de "personaje" que basa su estrategia de defensa en "la mentira". El PSOE presentó el viernes una querella conjunta de Pedro Sánchez y varios altos cargos del partido por injurias y calumnias contra el comisionista del 'caso Koldo' por las acusaciones lanzadas en su declaración judicial.

El debate en el Congreso se produce además en plena polémica por la filtración de un correo de negociación entre la Fiscalía y el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha puesto ahora en el foco al líder del PSOE-M, Juan Lobato. Este último reconoció este lunes que Moncloa le mandó un email con datos sobre el novio de Ayuso, si bien ha descartado mostrar la conversación "privada".

MÁXIMO DISTANCIAMIENTO ENTRE SÁNCHEZ Y FEIJÓO

El debate sobre la gestión de la DANA, que ha provocado más de 220 fallecidos, se produce en un clima de máximo distanciamiento entre Sánchez y Feijóo. De hecho, no han hablado en ningún momento en este último mes pese a la magnitud de la tragedia, siendo el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el encargado de mantener dos rondas de consultas con los portavoces parlamentarios para informarles de las actuaciones tras la catástrofe.

Por eso, el debate de este 27 de noviembre entre ambos ha creado expectación. Ambos llevan desde mediados de octubre sin batirse en duelo parlamentario por la intensa agenda internacional del jefe del Ejecutivo: el 23 de octubre estaba en Faro (Portugal) en la XXXV Cumbre Hispano-Lusa; a la semana siguiente viajó a India; el 12 de noviembre participó en la cumbre del clima en Azarbaiyán; y esta última semana se desplazó a Brasil por la cumbre del G-20.

El enfrentamiento entre ambos ha vivido otro episodio álgido esta última semana, después de que el PP apostara por bloquear el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea y exigiera a Sánchez la retirada de su candidatura por su "mancha política" y "quizá judicial", tras la DANA.

Finalmente, socialistas, liberales y el Partido Popular Europeo cerraron un acuerdo para desbloquear la aprobación del nuevo Ejecutivo comunitario, que incluirá a la ministra Ribera, un pacto que allana el camino para que la nueva Comisión Europea pueda entrar en funciones el 1 de diciembre.

SÁNCHEZ DEFENDERÁ A SU EJECUTIVO

En su comparecencia en el Congreso, Sánchez defenderá la actuación de su Ejecutivo en la catástrofe e insistirá en que los afectados podrán contar con todos los recursos del Estado, todo el tiempo que sea necesario, tal como ha trasladado en las últimas semanas. El Consejo de Ministros ha aprobado dos decretos de ayuda a los afectados por un importe de unos 14.000 millones de euros, unas medidas que el PP considera "insuficientes".

El presidente del Gobierno ha tratado de mantener el tono institucional y mantenerse al margen de la disputa política y el cruce de acusaciones entre el Gobierno central y el autonómico sobre quién tuvo la responsabilidad.

No obstante, el tono ha ido subiendo y la pasada semana la vicepresidenta Montero ya abrió la puerta a posibles responsabilidades judiciales que puedan recaer sobre Mazón por su "negligencia manifiesta" en la gestión de la DANA. Además, puso el foco en la ausencia del presidente de la Generalitat en las primeras horas de la tragedia.

FEIJÓO LE ECHARÁ EN CARA NO HABER DECLARADO EMERGENCIA NACIONAL

En su turno, el líder del PP volverá a denunciar, como ha hecho estas semanas, que el Gobierno haya estado "escondido", haciendo "mutis por el foro" y le recriminará personalmente que no declarase la emergencia nacional inmediatamente, según han indicado fuentes del PP.

Feijóo considera "ningún presidente autonómico de España" ni "ninguna comunidad autónoma de España tiene competencias ni está preparada" para una catástrofe como ésta. "Y el Gobierno lo que ha hecho es no asumir sus responsabilidades, no declarar la emergencia nacional, no ponerse al frente y al mando, y hacer mutis por el foro", denunció hace unos días.

Feijóo ha puesto en valor que Mazón haya puesto "su futuro político en manos del éxito" de la reconstrucción de la Comunidad Valenciana. "Yo creo que también eso honra a un político que encarga su futuro personal y su futuro político al éxito de la recuperación", añadió.

Cargos del PP consultados por Europa Press no han ocultado estas semanas su malestar por la gestión de Mazón y sectores del partido temen que contagie a Feijóo y a las marca PP en toda España. De hecho, algunos de los cargos consultados van más allá y defienden que el presidente del PP marque distancias con el presidente de la Generalitat, con el que mantiene un contacto fluido pero con el que no se ha visto en persona desde el 31 de octubre cuando Feijóo visitó el centro coordinador de emergencias.

VARIAS PETICIONES DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

En las últimas horas se ha producido una guerra entre los partidos por las comisiones de investigación. Así, Compromís y Sumar han cerrado un acuerdo con Podemos y los independentistas de ERC y Junts para pedir una comisión de investigación en el Congreso que sirva para depurar responsabilidades políticas por la gestión de la DANA de finales de octubre. Los 'populares' consideran que lo que se busca es un "juicio paralelo" a Mazón.

Paralelamente, el PSOE va a registrar en el Congreso su propia comisión de investigación, pero no tanto para depurar responsabilidades políticas sino para "sacar conclusiones" con vistas al futuro, según ha indicado el portavoz socialista, Patxi López.

A su vez, el Grupo Popular ha anunciado que impulsará en el Senado --Cámara donde tiene mayoría absoluta-- una comisión de investigación sobre la DANA, entre cuyos fines está "esclarecer todas las circunstancias, asumir responsabilidades y poner en marcha todas las medidas necesarias para paliar los daños".