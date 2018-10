Sánchez recalca su disposición a acercar presos de ETA y a buscar acuerdos para ampliar el autogobierno de Euskadi

Actualizado 17/07/2018 15:41:26 CET



El PNV le pide concreción en sus propuestas para la reforma del Estatuto y avisa de que el "inmovilismo" puede llevarla al fracaso

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que el Ejecutivo "está decidido" a acercar a presos de la banda terrorista ETA a cárceles vascas y navarras, desde "el máximo respeto a las víctimas", y también se ha mostrado abierto a alcanzar acuerdos para ampliar el autogobierno vasco en el marco de la reforma estatutaria que se está debatiendo en el Parlamento de Vitoria.

Durante su réplica al PNV en el debate sobre su programa de Gobierno, Sánchez ha señalado que su claridad respecto al asunto de los presos le merece "el reproche" de Ciudadanos y el PP y, aún así, ha subrayado que el Ejecutivo está "decidido a contribuir a normalizar" la situación en Euskadi con esta cuestión como le ha reclamado expresamente el portavoz del PNV, Aitor Esteban.

Además, incidiendo en lo que previamente había dicho también Esteban, el presidente ha dejado claro que aplicará la política penitenciaria "con el máximo respeto a las víctimas" de la banda terrorista, y a su "memoria".

También la portavoz de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, ha aprovechado el debate para reclamar el acercamiento de presos y exigir a Sánchez que fuera claro con el asunto porque su Gobierno acaba de enviar a su grupo una respuesta parlamentaria en la que asegura que no tiene intención de hacer un listado de presos susceptibles de ser trasladados.

"¿En que quedamos?, ¿Van a actuar con la ley en la mano, van a acabar con la política de excepción, no sólo del alejamiento sino de progresión de grados, ¿si o no?", ha señalado. "Menos palabras y más hechos", ha reclamado la diputada de Bildu.

De su lado, el portavoz del PNV también ha reclamado a Sánchez que concrete hasta dónde está dispuesto a llegar en materia de autogobierno. A este respecto, Sánchez no ha hecho concreciones, pero sí ha saludado la "visión" que, según ha dicho, se le ha trasladado por parte del Gobierno vasco sobre el debate que se afronta en Vitoria.

ME SIENTO CÓMODO

"No voy a decir que me tranquiliza, pero creo que me siento cómodo con ella", ha explicado Sánchez, valorando positivamente que los nacionalistas sostengan que para poder renovar el Estatuto de Gernika hay que hacer "acuerdos transversales" y no "acuerdos de una parte que olvidan a la otra".

En este sentido, ha apostado por romper la "dinámica de bloques" porque, a su juicio será "la mejor contribución" que pueden hacer los distintos partidos en el Parlamento vasco", y ha recordado, además, que el Estatuto de Gernika es el único que no se ha reformado desde su aprobación.

"Hay que aprender de las lecciones del pasado", ha dicho, recordando que cuando nacionalistas y socialistas se han unido para reconocer la "pluralidad" de Euskadi "le ha ido francamente bien al País Vasco y al conjunto del país".

HAY TIEMPO PARA EL ACUERDO

En su último turno, Esteban ha insistido en pedir a Sánchez que el PSE-EE haga propuestas concretas porque si no existe el riesgo de que al final la reforma quede en agua de borrajas y no se pueda hacer nada.

"Hace falta que todas las partes sean propositivas y estén dispuesta a mudar en alguna de sus proposiciones porque cuando no se hacen propuestas concretas y se remite todo a un cambio en la Constitución uno se está autoexcluyendo del debate", ha avisado Esteban.

En este contexto, ha reclamado a Sánchez que preste atención al debate que tiene lugar en el Parlamento vasco y se ha mostrado convencido de que "no es tarde" para alcanzar un pacto. "Estamos dispuestos al acuerdo, pero el inmovilismo y el desdén a las propuestas concretas por no querer mojarse puede llevar a que no se haga nada", ha advertido Esteban.