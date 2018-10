El PNV pide a Sánchez que acerque presos de ETA y concrete sus propuestas sobre autogobierno vasco

Publicado 17/07/2018 12:41:43 CET

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha pedido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sea "audaz" y cumpla la Ley Penitenciaria acercando presos de ETA a cárceles vascas y navarras y también le ha emplazado a concretar las propuestas socialistas en materia de autogobierno vasco para saber hasta dónde está dispuesto a llegar en el debate sobre este asunto que hay abierto en el Parlamento de Vitoria.

Estas son las dos principales peticiones que ha hecho Esteban al jefe del Ejecutivo durante su intervención en el Pleno del Congreso en el que Sánchez ha desgranado su programa de gobierno.

Esteban se ha referido a Cataluña para reconocer que las cosas "están mejor" desde que Sánchez llegó a La Moncloa porque se ha podido retomar el diálogo, pero ha reclamado al presidente que en este tema "sea valiente y audaz" para poder llegar a acuerdos que duren. "Hay que pensar en acuerdos para varias generaciones, no basta con acuerditos puntuales", le ha avisado.

El portavoz peneuvista ha cogido el guante lanzado por Sánchez en el sentido de que todos deben "tender la mano" para sellar acuerdos y le ha pedido que se aplique el cuento en Euskadi concretando "qué están dispuestos acordar en materia de autogobierno".

"Nosotros estamos dispuestos al acuerdo, pero tienen que decir a qué están dispuestos ustedes", ha dicho, incidiendo en que "no vale el no por el no" o fiarlo todo a una eventual reforma de la Constitución. "Es posible un acuerdo sobre el autogobierno vasco pero hay que saber a qué está dispuesto el Gobierno", ha insistido.

LAS VÍCTIMAS EN PRIMERA LÍNEA

A continuación ha puesto sobre la mesa el tema de los presos, animando a Sánchez a "moverse" y "cumplir la legislación penitenciaria" poniendo siempre "en primera línea a las víctimas" ante las que ha vuelto a mostrar su "respeto". "Es hora de hacer cosas para que mejore también la convivencia en Euskadi", ha apuntado.

"Nadie le está pidiendo que se infrinja la ley, al revés, estamos pidiendo ser más audaces", ha dicho, subrayando que "no hay gobierno que no haya hablado sobre los presos" y criticando que, aunque siempre apelaba a la 'Vía Nanclares', el de Rajoy se mantuvo "impasible" en esta cuestión y ésta sólo se aplicó por decisiones judiciales.

"No hay Gobierno que no haya hablado sobre el tema de los presos, algunos de manera no tan pública como usted. Fuera complejos, le animo a que dé pasos que son buenos para la convivencia en Euskadi", ha insistido Esteban.

Además, ha recomendado al presidente que cuando le acusen de hacer "concesiones" a los nacionalistas defienda que lo que hace es "llegar a acuerdos" que son "tan legítimos como otros". "Acuerdos políticos, de eso se trata la política", ha dicho, mostrando su deseo de poder seguir alcanzando pactos con el Ejecutivo en lo que resta de legislatura.

REFORMA ELECTORAL EUROPEA

Eso sí, le ha pedido que se olvide de buscar "pactos de Estado" que "nunca salen", por ejemplo en materia educativa. "Si tiene algo que proponer, propóngalo", le ha dicho

También ha aprovechado para mostrar su rechazo a la reforma electoral europea que va a dificultar el acceso al Parlamento Europeo de las formaciones nacionalistas y ha insistido en que no entiende por qué en España sigue haciendo una circunscripción única para estas elecciones cuando tanto en Francia como en Reino Unido hay varias.