Santi Vila se pregunta si es prudente investir a alguien que está 'sub judice'

Publicado 06/03/2018 15:16:47 CET

Cree que con ciudadanos en prisión o en exilio "el terreno de juego político" no es "practicable"

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero catalán Santi Vila se ha preguntado "si es prudente o no investir a alguien que está 'sub judice'", en relación con la candidatura a 'president' de la Generalitat del número 2 de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, aunque ha evitado pronunciarse sobre si él cree que alguien en prisión preventiva y con cargas judiciales puede estar al frente del Ejecutivo catalán.

Eso sí, sobre el posible nombramiento de Sànchez en el Pleno del Parlamento autonómico que se celebrará el próximo lunes, ha afirmado en una entrevista con Europa Press que ve "paradójico y hasta incoherente" que no lo puedan elegir si se le permitió presentarse a las elecciones, y más cuando no tiene condenas firmes.

Tras insistir en que debe ser la legislatura de la rectificación, y que para ello se necesita "que el terreno de juego político sea practicable, lo que no es posible con ciudadanos en prisión o en el exilio", ha defendido la necesidad de que se configure un gobierno en Cataluña.

Según Vila, el nuevo gobierno debe intentar formarse como sea aunque ve "humano y éticamente inevitable que se haga algún tipo de investidura que recuerde que hay un herida abierta" en Cataluña.

Así, ha deseado que JxCat y ERC aprovechen las negociaciones para afianzar una "actitud moderada y responsable, para formar 'govern' y subrayar que hay un problema cronificado" en Cataluña, pero ha avisado de que esto puede chocar con la voluntad de la CUP, a los que define como un factor "inestabilizador letal".

A su juicio, la vida no la representan "partidos extremistas" como la CUP, y advierte de que vincularse a ellos puede provocar que tu electorado deje de confiar en tu formación.

¿NUEVAS ELECCIONES?

También ha admitido que la aritmética política puede provocar que si finalmente la CUP no presta su apoyo a JxCat y ERC, pueda imponerse el escenario de nuevas elecciones en Cataluña: "No es el fin del mundo".

El 'exconseller', que dimitió el día antes de la declaración de independencia en el Parlament, ha negado que el Govern engañara a los ciudadanos, pero sí cree que "hubo cierta ingenuidad o no se actuó de forma suficientemente responsable porque se tomaron decisiones imprudentes que han traído gravísimas consecuencias".

También ha recriminado el papel en todo ello del Gobierno de Mariano Rajoy, destacando que en ocasiones pensó que ya les iba bien lo que pasaba en Cataluña y esperaron "a que se precipitara todo para hacer leña del árbol caído y para hacer regresiones en el autogobierno catalán".

"Entendiendo alguna excusa que se daba en Madrid, les acabó tentando mucho la posibilidad de que el soberanismo se humillara a sí mismo y se desacreditara hasta llegar a un callejón sin salida. Esto es tener muy poco sentido de Estado", ha zanjado.

DESCARTA PRESENTARSE A PRIMARIAS

Vila ha descartado este martes presentarse a las primarias del PDeCAT para encabezar una candidatura a las municipales de 2019 en Barcelona, y ha argumentado que es necesaria la reagrupación del espacio liberal progresista alrededor del partido para poder aspirar a una victoria electoral.

"El PDeCAT, tanto para Barcelona como para Cataluña, será un espacio necesario pero no suficiente, para intentar hacer un proyecto ambicioso", que debe pasar por la reconfiguración del centro liberal progresista, ha sentenciado.

Al preguntársele si esto debe liderarlo el PDeCAT, ha asegurado que deben hacerlo personas con proyecto y que el partido, cuya coordinadora general es Marta Pascal, es el espacio "más fuerte y mejor articulado" de todos los que han aparecido, como Lliures y Units per Avançar, entre otros.

Para Vila, el espacio liberal progresista está fragmentado y es necesario reagruparlo, antes de cualquier convocatoria electoral, si se aspira a ganar elecciones: "Es condición 'sine qua non'. Lliures sería necesario en un proyecto de esta magnitud, como la Nova Convergència, como el Partit Demòcrata, Avancem y la democracia cristiana. Este espacio ha implosionado, y las grandes victorias políticas en Francia, España y Cataluña, siempre se producen cuando hay un proyecto aglutinador".

Sí ha dejado claro que él no tiene intención de presentarse a las primarias impulsadas por el PDeCAT de cara a las municipales porque quiere atender la carpeta judicial que tiene abierta, y considera que sería "poco responsable que, con un proceso judicial abierto, asumiera compromisos con la ciudadanía y luego les fallara" en caso de ser condenado.

VOLVER A LA POLÍTICA

"Primero debo asumir responsabilidades políticas y judiciales por la legislatura anterior, y cuando lo tenga liquidado, nada me gustaría tanto como volver a la política", ha subrayado Vila, que ha evitado concretar si se ve encabezando otro proyecto en las municipales con el argumento de que la componente partidista en un proyecto municipal no es importante.

"¿O es que el alcalde Pasqual Maragall, e incluso Xavier Trias, era hombres de partido? ¿O es que Tierno Galván fue un hombre de partido, o en estos momentos la alcaldesa de Madrid? Como más sectario y partidista es un alcalde, pero alcalde es", ha recalcado.