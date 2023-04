Sectores de UP aprecian un posible cambio de estrategia de Díaz, con más firmeza, ante las tensiones con Podemos

La vicepresidenta evita hoy polemizar mientras que Garzón y comunes se vuelcan con la candidata en Madrid, tras no aclarar Díaz su voto en la región



MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sectores de Unidas Podemos han apreciado un posible cambio de estrategia en la posición de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con una posición más firme hacia Podemos o el exvicepresidente Pablo Iglesias, aunque consideran que es pronto para determinar si es sostenido en el tiempo.

Así lo trasladan fuentes del espacio confederal tras la entrevista en 'La Sexta' de la titular de Trabajo, donde reprochó al partido morado poca disposición al acuerdo y de pedir la unidad a "torta limpia", porque eso deprimía al electorado y luego daba igual "darse la mano".

Todo en un clima de tensión después de que la cúpula de la formación morada no acudiera al lanzamiento oficial de su candidatura, al no haberse suscrito antes un acuerdo de mínimos para confluir con Sumar, una actitud que Díaz manifestó no entender aunque se dejó claro que su intención era conseguir un pacto.

Precisamente hoy, y tras acudir a la Asamblea General de Naciones Unidas, Díaz ha evitado entrar en más polémicas durante una comparecencia de prensa y no ha entrado en cuestiones relativas a la situación con Podemos, así como de su papel de cara a la campaña electoral al 28-M.

La reacción de los morados ha sido la de enfatizar su mano tendida y sacar pecho de sus acuerdos de coalición para las elecciones autonómicas con IU, aunque la titular de Igualdad manifestó que era "triste" y "preocupante" que reforzara la idea de que Podemos y Sumar puedan ir por separado a las generales.

En esa entrevista Díaz manifestó también que el liderazgo que mantenía aún Iglesias en el partido era aún muy "agudizado" y que estaba "archipresente", mientras que el exvicepresidente respondió que sus palabras alejaban más a Podemos y Sumar, para preguntarse en qué ayudaba esa "ensalada de hostias" que, en su opinión, dedicó Díaz en ese programa.

Así, en Unidas Podemos hay voces que detectan que Díaz parece marcar un giro estratégico en este clima de distanciamiento, que hasta ahora se había caracterizado por esquivar la polémica ante presiones de los morados o encajar golpes sobre ella, para mostrar ahora una posición más fuerte y responder a mensajes, repetidos con más o menos intensidad durante el último año, que menoscaban su plan de reconfiguración de la izquierda independiente al PSOE.

REACCIÓN DE APOYO A LA CANDIDATA DE UP

No obstante, otras fuentes opinan que este clima no ayuda a destensar y que genera ruido de cara a los comicios generales, sobre todo en lo relativo a Madrid tras no aclarar Díaz su voto en la Comunidad, no decantándose de forma explícita por la candidatura de Unidas Podemos que abandera Alejandra Jacinto y que compite electoralmente con Más Madrid.

Precisamente, hoy el líder de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, los 'comunes' y Galicia en Común, mediante los diputados Jaume Asens y Antón Gómez-Reino, se han volcado en subrayar su apoyo a Jacinto, elogiando su perfil.

Mientras, fuentes del lado morado no ocultan malestar y reconocen que están sorprendidos con Díaz, pues interpretan que en esa entrevista mostró apoyo explícito a la líder de Más Madrid, Mónica García, frente a la opción de su actual espacio político.

Y comparan también que hizo algo similar cuando elogió al candidato de Compromís, Joan Baldoví, cuando se conoció que iba a optar a las primarias de su formación.

En cualquier caso, en el seno de Unidas Podemos también hay miembros que enfatizan que la situación es reconducible, que todos saben que la unidad es primordial en este ciclo electoral y confían que sin la presión de los comicios del 28M el ambiente sea más favorable para pactar.

INCÓGNITA DE SU PAPEL EL 28M

Otro de los puntos de tensión es el papel que tendrá Díaz en la campaña del 28-M, aún no definido salvo un acto de precampaña este sábado con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Podemos ha insistido en las últimas semanas en que Díaz haga campaña en las plazas relevantes para sus candidaturas, como Madrid y Comunidad Valenciana, mientras que IU ha solicitado también su presencia, sobre todo a nivel municipal para respaldar ayuntamientos que gobiernan y aspiran a mantener.

No obstante, esta mañana los 'comunes' aseguraban que Díaz hará campaña en Cataluña con toda probabilidad y Gómez-Reino también lo daba por seguro en Galicia y en otros territorios donde compite Unidas Podemos.