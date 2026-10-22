Sémper acusa al Gobierno de no cumplir la orden del Tribunal Supremo y avisa de que el PP no escatimará esfuerzos

Archivo - El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa, posterior al Comité de dirección del Partido Popular, en la Sede del PP, a 14 de septiembre de 226, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha acusado este miércoles al Gobierno de no cumplir el requerimiento del Tribunal Supremo de evitar que puedan votar el 29 de noviembre los nacionalizados por la instrucción de Sofía Puente sobre la 'ley de nietos'.

"Vamos a decirlo con toda franqueza, el Gobierno no está colaborando, el Gobierno no está ejecutando y no está atendiendo los requerimientos ni las exigencias del Tribunal Supremo y de la ley aprobada por los diputados", ha exclamado el dirigente del PP durante una entrevista en 'Tele 5', recogida por Europa Press.

Según Borja Sémper, es un "verdadero despropósito" lo que se está viendo en España con la polémica de la llamada 'ley de nietos', aprobada por el Congreso para dar la nacionalidad a los represaliados del franquismo que tuvieron que salir de España y que fue modificada por una instrucción de la hermana de Óscar Puente, Sofía Puente, que dictó siendo la responsable del departamento de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia. Ayer mismo, una juez de Madrid, admitía a trámite una querella contra ésta.

CON ESTE GOBIERNO TODO ES POSIBLE: "PARA QUÉ NOS VAMOS A ENGAÑAR"

El portavoz nacional del PP ha advertido de que "el derecho al voto lo tienen que tener aquellos que tienen acreditado que pueden votar" y ha añadido que es "inexplicable" que el Gobierno defienda lo contrario.

Por ello, ha advertido de que su partido va a utilizar todos los recursos que tengan a su alcance para que "algo tan sagrado" como es el derecho al voto, lo puedan "ejercer aquellos que tienen el derecho acreditado por la ley". "Me parece que en estos tiempos del sanchismo también hay que defender estas cuestiones que son casi prepolíticas, que son de sentido común", ha alegado antes de recalcar que su partido "no va a escatimar esfuerzos".

Para Sémper, la nacionalidad y el derecho al voto "no se puede otorgar de una manera como el que pasa por allí", sino que tiene que ser "algo muy sólido y muy serio" y esto, ha dicho, es lo que van a acreditar en las demandas que presentarán ante los tribunales para exigir al Gobierno que cumpla, aunque ha admitido que "con este Gobierno todo es posible". "¿Para qué nos vamos a engañar?", ha remachado.

EMPEÑAR SU ESFUERZO EN QUE LA VIOLENCIA NO CONTAMINE TODA ESPAÑA

El dirigente 'popular' también se ha pronunciado sobre los altercados se produjeron ayer en A Coruña y en Avilés por manifestantes que protestaban contra la presencia de Santiago Abascal, que tenía sendos mítines en estas ciudades.

"Todos los partidos políticos, desde el primero hasta el último, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el Gobierno hasta la oposición, debemos denunciar con absoluta contundencia cualquier ejercicio violento e intentar que alguien no se pueda manifestar con libertad por las calles", ha reclamado.

Dicho esto, el dirigente del PP ha afirmado que su partido tiene un "futuro mejor" para los españoles que el que "dibuja el Gobierno" de violencia por las calles, en este caso, ha señalado, "de extrema izquierda".

Sémper cree que los que no creen en la democracia y en la voluntad popular son los que utilizan las calles "para atacar la democracia" y es probable, ha añadido, que también vayan a "utilizar la violencia" para intentar que los ciudadanos "no se puedan expresar con libertad".

Finalmente, ha recordado que el proviene del País Vasco donde la violencia política protagonizó las calles "demasiadas veces". Por ello, ha dicho que va a empeñar todo su esfuerzo en que esto "no se contamine en el conjunto de España". "No podemos tolerar", ha remachado.