Sémper se desmarca de Mazón y del tuit del PP tras decir que la ayuda a Gaza llega antes que a afectados de la dana

Critica que el Gobierno todavía no haya solicitado el Fondo de Solidaridad tras la riada y cree que Sánchez no está "a la altura"

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, se ha desmarcado de las declaraciones que tanto el presidente valenciano, Carlos Mazón, y el perfil oficial del partido en la red social X, hicieron el jueves asegurando que las ayudas del Gobierno llegan antes a Gaza que a los afectados por la dana en la provincia de Valencia.

Preguntado en una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press, sobre los mensajes de Mazón y de Génova, que incluyen que "si pides la ayuda en árabe llega antes", Sémper ha indicado que no hay necesidad "de entrar en comparaciones" y que para él Twitter "es un escenario absolutamente tóxico" en el que el lenguaje se aleja de lo que el considera que "debe ser" la política.

"Creo que no es necesario entrar en comparaciones, desde luego, con ningún otro lugar, ni con ningún otro fenómeno que suceda en el mundo", ha apuntado el portavoz 'popular', añadiendo que lo que a él le importa especialmente "es lo que hace la administración pública española" y cómo gestionan las ayudas para las miles de personas que las esperan en Valencia.

Sobre "otro tipo de manifestaciones", Sémper ha sostenido que él tiene una manera propia de interpretar las cosas, si bien ha señalado que más allá de estas, se comparte "el fondo", que es reclamar al Gobierno las ayudas porque "no está a la altura de la exigencia y no está a la altura del reto".

Asi, el dirigente del PP ha criticado que el Gobierno de Sánchez todavía no haya solicitado el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea la dana y ha criticado que el jefe del Ejecutivo no esté "a la altura" pidiendo esas ayudas que Bruselas ofrece. A su entender, "esto sí que es algo indignante". "Me enfada que el Gobierno no haya estado a la altura", ha resaltado.

El PP aseguró este jueves en un mensaje en redes sociales que la ayuda llega antes a Gaza que a Valencia, tras el anuncio del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de un paquete de 24 millones de euros de carácter humanitario, esgrimiendo que "si pides la ayuda en árabe llega antes".

Por su parte, en un pleno en Les Corts, Mazón dio la enhorabuena al pueblo de Gaza por la ayuda que va a recibir del Ejecutivo tras la tregua pactada entre Israel y Hamás, para lamentar a continuación que "la Generalitat Valenciana va a recibir cero ayudas directas del gobierno de Sánchez".

Según la información oficial del Gobierno, de un total 16.600 millones de euros movilizados para ayudar a los afectados por la dana, se han abonado 1.432, apenas un 10%. Además, se han registrado 356.272 ayudas, de las que se han finalizado 131.091.

CASO ERREJÓN

En cuanto al 'caso Errejón', Sémper ha criticado que haya una izquierda dedicada a "sentar cátedra" desde su "púlpito político" para decir "qué consumir" o cómo relacionarse. A su entender, este caso que afecta al exportavoz parlamentario de Sumar pone de manifiesto que "ese discurso era mentira".

"Menos dar lecciones a los demás, menos decirnos a los demás cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que relacionarnos y más cumplir con el ejemplo propio", ha afirmado el vicesecretario de Cultura del Partido Popular.

También se ha referido a la investigación abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el caso de la presunta filtración de correos de la pareja de la presidenta madrileña. Sémper ha destacado lo "inédito" e "indefendible" que resulta que quien tiene la "obligación de perseguir los delitos", "esté sometido a una investigación por la comisión de un delito extraordinariamente grave", como es el delito de revelación de secretos.