Sémper pide al PSOE que condene la violencia contra Vox: No puede "callar" si afecta a "un partido de derechas"

1127736.1.260.149.20261022152614 El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, atiende a los medios en Torrejón de Ardoz (Madrid). - DAVID MUDARRA-PP

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha emplazado al PSOE a condenar la violencia contra Vox tras los disturbios y cargas policiales que se produjeron este miércoles en A Coruña en un mitin del presidente de Vox, Santiago Abascal. A su entender, no se puede "normalizar la violencia en las calles".

"Lo que no puede ser es que haya dos varas de medir. Si la violencia política en las calles afecta a un partido de derechas, la izquierda calla. Esto no es razonable", ha afirmado Sémper en declaraciones a los medios en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Sémper ha pedido "preservar la convivencia y la libertad que a este país le ha costado tantos años conseguir". "Yo vengo de una tierra en la que la violencia política ha sido demasiado protagonista durante muchas décadas", ha recordado, en alusión al País Vasco, donde fue diputado muchos años.

El dirigente del PP ha dicho que deben tener "mucho cuidado con normalizar la violencia en las calles". Por eso, ha insistido en que deben condenarla, "afecte a quien afecte", sin que haya "dos varas de medir".

Dicho esto, Sémper se ha dirigido al PSOE para que condene esa violencia que ha sufrido Abascal y Vox. "Yo le pido con toda humildad también al Partido Socialista que rechace estas agresiones, que rechace esta violencia a todas las formaciones políticas. Nos va a ir a todos mucho mejor, créanme", ha aseverado.

MUÑOZ CRITICA QUE EL GOBIERNO ESTÉ "PERMITIENDO" ESAS PROTESTAS

Por su parte, la portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que esas imágenes en Galicia "son tremendamente graves y preocupantes" y ha criticado que el Gobierno esté "permitiendo protestas que en cualquier otra situación o ante otro tipo de instituciones no se estarían permitiendo".

Tras aludir a las protestas violentas que se están produciendo en Francia o Italia, Muñoz ha subrayado que "la violencia es el último camino". "A mí lo que me preocupa es que veo a la izquierda de mi país justificar eso y alentar a la violencia", ha asegurado, para añadir que "los únicos partidos que han rodeado instituciones cuando han perdido las elecciones han sido de la izquierda".

"Me preocupa que para que Sánchez intente tener un mejor resultado, dentro de que va a perder las elecciones, se aliente la violencia. Me preocupa sobremanera", ha afirmado Muñoz en una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press.