Sémper pregunta a Sánchez cómo pretende gobernar con unos "socios que tienen intereses particulares"

SAN SEBASTIÁN, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, ha asegurado que "lo menos difícil" que afronta el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez es la investidura y ha augurado que lo más complicado será la gobernabilidad del país.

"¿Cómo pretende gobernar cuando sus socios, sobre quienes hace

descansar la gobernabilidad, tienen intereses particulares y ninguno

confluye en el interés de España?, ha cuestionado en declaraciones a los medios en San Sebastián.

Sémper ha calificado de "foto histórica" la imagen de Sánchez con EH Bildu este viernes, ya que "por primera vez en la historia de la democracia española, un presidente del Gobierno se da la mano y un presidente del gobierno llega a un entendimiento con Bildu".

"Esto no es una cuestión menor y saben ustedes que el Partido Popular ya se ha manifestado en relación con esto, pero yo quería buscar otro ángulo de interpretación de la realidad de la foto que tuvimos oportunidad de ver ayer", ha afirmado.

A su juicio, "como vasco", resulta "inédito y sorprendente, ver a Bildu que por la mañana dice que España no es una democracia que el PSOE es el partido de la cal viva, que no solo en España no hay democracia, sino que la transición no sirvió para nada y que por lo tanto urge la independencia de Euskadi y por la tarde abrazarse con Pedro Sánchez y entregarle sus votos".

"FALTA DE COHERENCIA"

"Es verdaderamente llamativo para los que hemos hecho política en Euskadi durante tantos años", ha opinado, para añadir que, "parece que hay una falta de coherencia absoluta por parte de Bildu, pero la misma falta de coherencia que existe en el otro lado".

En este contexto, ha preguntado al PSOE cómo pretende gobernar el país cuando sus socios "tienen intereses particulares y ninguno de ellos confluye en el interés de España". "¿Alguien cree que Junts tiene y Bildu tienen algún interés en la gobernabilidad de España", se ha cuestionado.

"Aquí no estamos hablando de un pacto solo de investidura o un pacto de gobernabilidad, sino de lo que estamos hablando es de una confluencia de intereses, de intereses particulares que se juntan para resolver sus intereses particulares, no intereses destinados a resolver los problemas del conjunto de los españoles", ha reflexionado.

Sémper ha denunciado que, en virtud de esto, "la política española sigue en un bucle, en una especie de centrifugadora en virtud de la cual nadie afronta los problemas" como, por ejemplo, de vivienda, fiscalidad, o la "posición internacional de España, de la coherencia que tengamos en el exterior", cuestiones de las que ya "nadie habla", lo cual resulta "verdaderamente preocupante". "Por lo tanto, este proceso de investidura y la futura gobernabilidad del país probablemente satisfaga a Pedro Sánchez, a Otegi y a Puigdemont, pero a quien no va a darle ninguna respuesta es a los problemas que tiene el país", ha subrayado.

CASO KITCHEN

Por otro lado, preguntado sobre el hecho de que se vaya a juzgar a la antigua cúpula del PP por el 'caso Kitchen', Sémper se ha limitado a afirmar que le "encanta que el Estado de Derecho funcione y que quienes hayan cometido supuestamente algún caso de corrupción den cuentas ante la justicia".

"Esto me interesa mucho cuando sucede en otros partidos políticos y más cuando sucede a miembros que tienen el mismo carnet político que yo", ha apuntado. Finalmente, ha reiterado que eso es "lo que he defendido siempre y también lo que voy a seguir defendiendo, que la justicia actúe, que se diriman responsabilidades y que si hay alguien que ha cometido algún acto de corrupción o ha utilizado las instituciones a beneficio del inventario, dé cuenta ante la justicia".

DIRECCIÓN DEL PP VASCO

Por otra parte ha trasladado su apoyo a la candidatura de Javier de Andrés para liderar el PP vasco y ha asegurado que cuenta con su voto, al tiempo que ha descartado volver a Euskadi porque su vida profesional y personal está ahora en Madrid. Asimismo, ha defendido que la futura dirección del PP vasco la decidan los "compañeros en el País Vasco" y que la posición política del partido en Euskadi se "marque en el País Vasco".

Sémper ha estado acompañado de la presidenta del PP de Guipúzcoa, Muriel Larrea, y de los también representantes del PP guipuzcoano Borja Corominas y Mikel Lezama, y se ha referido al proceso "de cambio y de nueva dirección" para enfocar el futuro político que tiene abierto el PP vasco.

En este contexto, ha considerado "fundamental" que las decisiones que se tomen en Euskadi por parte del PP estén "tomadas por vascos para Euskadi". "El Partido Popular de Euskadi tiene una personalidad acreditada a lo largo de las décadas, a lo largo de los años, que la hacen merecedor no sólo de esa confianza de la Dirección Nacional, sino de una confianza que se concrete también en hechos reales", ha reflexionado.

Así, ha defendido que "los nombres, los apellidos de la futura dirección tienen que estar decididos por nuestros compañeros en el País Vasco" y también se ha mostrado a favor de que la posición política del partido en Euskadi se "marque en el País Vasco".

Sémper ha incidido en que el PP de Euskadi "no es un satélite", sino "un partido con ondas raíces en el País Vasco y así debe seguir siendo y se debe profundizar en esta línea".

Al respecto, ha considerado que el discurso de Javier de Andrés se va a centrar "en el futuro del Euskadi, en los intereses de los vascos" y en "intentar salir de este raca-raca permanente en el que estamos".

Así, ha apostado por salir de esa "especie de ombligo gigante que tienen muchos partidos políticos en el País Vasco", para "empezar a hablar con mucha claridad y con mucha contundencia del futuro económico, del futuro fiscal, del futuro de nuestros servicios sociales en Euskadi, del futuro de la sanidad, de Osakidetza, del futuro en definitiva de la policía autonómica, de qué hacemos para resolver los extraordinarios problemas que también la sociedad vasca".

Sémper ha afirmado que ése es "el discurso político y el recorrido que va a emprender el PP en el País Vasco en los próximos años de la mano de Javier de Andrés" y ha confesado su aval al candidato a líder del PP vasco.

Así, ha asegurado que estará en el próximo Congreso Autonómico del PP de Euskadi votando a favor de él, porque "todavía soy afiliado del Partido Popular en Guipúzcoa".

El dirigente del PP ha sostenido que los 'populares' vascos están "muy esperanzados y muy contentos también" con los que "intuimos son los planes políticos futuros de De Andrés en Euskadi".

Preguntado sobre si estaría dispuesto a formar parte de la Dirección del PP vasco, Sémper ha asegurado que va a estar a "disposición" de sus compañeros para "arrimar el hombro y echar una mano", pero su "vida personal y política ya no se desarrolla en Euskadi, está centrada en Madrid".

Por ello, ha señalado que sería "incoherente" si afirmara que va a estar "muy implicado en la política vasca". "Mis compañeros del Partido Popular del País Vasco son los que tienen que tomar las decisiones sobre el futuro de esta tierra", ha repetido.