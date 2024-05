Un senador del PP tacha a Puente de "necio y bocazas" y el ministro replica: "Usted ganaría en una guerra de insultos"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por Segovia, Juan José Sanz Vitorio, ha deslizado diferentes calificaciones para el ministro de Transportes, Óscar Puente, tales como "necio", "bocazas", "prepotente" y "parlanchín", a lo que el ex alcalde de Valladolid ha replicado asegurando que la sesión de control del Senado "no es una guerra de insultos", pero que sí lo fuera "él ganaría".

"El que ignora y no sabe lo que podía y debía saber se denomina necio, lo dice la RAE no lo digo yo. También dice la RAE que quien habla más allá de lo que la discreción aconseja se denomina bocazas. No lo digo yo, hay que ver qué cosas tiene la RAE, señor ministro. Con tanto bulo vamos a llegar a un momento en que no vamos a poder leer ni el diccionario", ha proclamado el senador del PP durante la sesión de control en el Senado.

Y es que Sanz Vitorio ha utilizado diferentes técnicas para insinuar varias calificaciones al ministro Óscar Puente, apelando a "lo que decía Churchill de que un diplomático piensa tres veces antes de terminar no diciendo nada". "De usted sabemos que primero habla tres veces y no tenemos claro que después piense", ha sostenido.

"Mire, señor ministro, la burla es el medio que utilizan normalmente los ignorantes acomplejados para sentirse sabios. Pero después desde la prepotencia les dijo a los extremeños que no eran conscientes de la suerte que tenían por la emoción que tenía viajar en aquellos trenes que se incendiaban las cabinas, que era algo normal. Pero es que, señor ministro, la prepotencia, en el fondo, no deja de ser el poder de la ignorancia", ha continuado Sanz Vitorio.

EL CONFLICTO CON ARGENTINA

Asimismo, ha reprochado a Puente su polémica con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusándole de "tener cierta obsesión": "Le dijo que era una sátrapa y una desequilibrada. Decía Napoleón que la envidia es un reconocimiento de inferioridad".

Con todo, ha puesto el foco en las "miras internacionales" de Puente por sus palabras sobre el presidente argentino, Javier Milei. "Dice un amigo mío que la diferencia entre el ministro de Transportes y Dios es que Dios sabe que no es el ministro de Transportes", ha sostenido.

"Decía Ramón y Cajal que de todos los tipos infinitos de necios que hay, los que peor soportaba eran los parlanchines que se empecinan en explicarnos cuánto talento tienen", ha dicho el senador del PP, que ha pedido a Puente que "deje de avergonzar" a los ciudadanos españoles.

En este contexto, ha pedido su dimisión: "Mejor ser exministro hoy que muñeco roto mañana".

LA RESPUESTA DE PUENTE

Ante esta intervención, Puente ha reprochado a Sanz Vitorio que finalmente realice esta pregunta que en un primer momento la iba a formular otra senadora: "Se ve que en un momento determinado se lo pensó mejor y llegó a la conclusión de que para hacer el trabajo sucio nadie mejor que usted".

"Me ha dicho usted que no acabe como un juguete roto, es decir, que no acabe como usted. Después de ser alcalde ha acabado usted dedicándose a este numerito todos los martes en el Senado. Qué pena. Yo voy a seguir siendo ministro, no se preocupe. Y además por mucho tiempo", ha replicado.

Al hilo, Puente ha confrontado el modelo del PP con el del Gobierno de Sánchez: "¿Y sabe usted lo que va a pasar en las próximas elecciones europeas, que nosotros iremos a ellas blandiendo la bandera de la justicia. Y ustedes están con la motosierra en la mano, anunciando los recortes. Eso es lo que va a pasar. Sigan ustedes con su performance".