Sindicatos de Policía censuran a Sánchez por hablar de 'lawfare' en 'Kitchen' para "justificar la ley de amnistía"

Archivo - Varias personas sostienen banderas de los sindicatos policiales SUP, Jusapol y Jupol, en una manifestación contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, a 27 de noviembre de 2021, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Algunos sindicatos de la Policía Nacional han censurado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por asegurar que en España ha habido 'lawfare' en casos como 'Kitchen', que afecta al Gobierno del PP, ya que consideran que lo que busca al decirlo es "justificar la ley de amnistía" pactada con Junts y ERC como condición para su investidura.

En una entrevista en TVE, Sánchez ha señalado que "definitivamente" se han instrumentalizado instituciones públicas para perseguir a adversarios políticos y ocultar pruebas en causas judiciales "que afectan al PP". "Eso es la Operación Kitchen", ha indicado, en referencia al caso que afecta al exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz, entre otros altos cargos de la época de Mariano Rajoy en el Gobierno.

El SUP ha centrado su crítica en el uso del término 'lawfare', introducido en el acuerdo entre PSOE y Junts. "Utilizar esos términos que proceden de repúblicas de dudosa calidad democrática lo único que hace es generar desconfianza en las instituciones", han reaccionado desde el sindicato, que ve "inconcebible" que un presidente del Gobierno incurra de esta forma en un "nuevo ataque a las instituciones".

Desde el SUP recuerdan que las sentencias de los jueces y las actuaciones policiales están sujetas al ordenamiento jurídico y son fiscalizadas por el poder judicial. De no ser así, añaden, España no podría formar parte de la Unión Europea. "Lo que subyace es su voluntad de justificación a su reciente injerencia en la división de poderes con la ley de amnistía", han añadido.

PONER FIN AL DEDAZO EN LA CÚPULA

El SUP denuncia que los diferentes gobiernos tanto de PP como el PSOE --"incluido" el que preside Sánchez-- "jamás renuncian a evitar la tentación de injerencia política en las actuaciones de la Policía". El sindicato aboga por reformar la estructura en la Policía y la "derogación de todos los puestos de libre designación en la cúpula policial, para que se acceda por escalafón y no por dedazo político".

JUPOL también ve "desafortunadas" las palabras de Sánchez y critica que no haya hecho "absolutamente nada para despolitizar" la Dirección General de la Policía "ni cambiar el modelo policial", de ahí que reclame que de manera inmediata se disculpe.

"Si las personas implicadas en el 'caso Kitchen' y en otros tantos casos de corrupción están siendo investigadas y juzgadas se debe precisamente al gran trabajo que llevan a cabo los policías nacionales, a pesar de los intentos de politizar la acción policial", apuntan.

JUPOL ha añadido que ni el Ministerio del Interior ni la Dirección General de la Policía han modificado las formas de funcionamiento y de elección de los cargos políticos, instando a que pongan fin a los nombramientos por libre designación para conseguir la "profesionalización de la cúpula y dejar de colocar a políticos afines al Gobierno".