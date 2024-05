Sira Rego pide a Sánchez más compromiso ante el "genocidio" en Gaza, ataca al Gobierno israelí y exige medidas a la UE

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante el acto de presentación del ‘Manifiesto por el Bienestar’ del think-tank Ideas en Guerra, en el Espacio Ecooo, a 8 de mayo de 2024, en Madrid (España). El 'think tank' Ideas en Guerra reúne en un mani

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante el acto de presentación del ‘Manifiesto por el Bienestar’ del think-tank Ideas en Guerra, en el Espacio Ecooo, a 8 de mayo de 2024, en Madrid (España). El 'think tank' Ideas en Guerra reúne en un mani - Ricardo Rubio - Europa Press

Denuncia en el Congreso que Netanyahu actúa con "impunidad" y que su proyecto es "colonialista" y de "extrema derecha"



MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de Izquierda Unida (IU), ha reclamado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez comprometerse más para "acabar con el genocidio" en la comunidad internacional, en concreto la Unión Europea tome medidas contra Israel y su proyecto "colonialista" y de "extrema derecha".

Concretamente, ha exigido medidas concretas a las autoridades comunitarias en la línea de aplicar un embargo de armas al Gobierno dirigido por Benjamin Netanyahu o suspender el acuerdo de asociación entre la UE e Israel.

Así lo ha trasladado durante su intervención en unas jornadas celebradas en el Congreso en favor de la causa palestina y contra el genocidio de Israel, donde también ha participado el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed.

"No podemos entender lo que está sucediendo en este momento si no hacemos un recorrido histórico, si no escuchamos y contamos las historias de los palestinos, de la gente común que vive allí y que exige su legítimo derecho a existir. Han pasado 76 años desde que el pueblo palestino sufre la mutilación de sus derechos fundamentales", ha denunciado Rego durante su discurso.

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL "FINGE NO VER"

A su vez, ha recriminado que la llamada comunidad internacional "mira hacia otro lado" o "finge no ver" la situación del pueblo palestino mientras Israel, ha ahondado, "no respeta" los acuerdos internacionales.

"Aparta la mirada (la comunidad internacional) de las cárceles israelíes donde miles de palestinos están bajo arresto sin siquiera una acusación, muchos de ellos niños menores de edad. Aparta la mirada de los asentamientos de colonos que se expanden y arrebatan tierra, vida y esperanzas a las familias palestinas", ha lanzado la ministra, que tiene ascendencia palestina.

A su juicio, estas "miradas ausentes" han hecho posible el actual genocidio en Gaza y que achaca al "proyecto colonialista y de extrema derecha" que lleva a cabo Israel, que actúa con "impunidad" y perpetra "crímenes de guerra".

De esta forma, Rego ha subrayado que la situación de Palestina concierne a todos y ha loado a la sociedad civil, como las movilizaciones estudiantiles, que se "rebelan" contra esta "masacre".

"El destino de la humanidad no está en manos de quienes empuñan las armas", ha sentenciado para destacar que tanto IU como Sumar van a insistir para que el Ejecutivo eleve su compromiso con la causa palestina.

LO DE HAMÁS NO ES TERRORISMO

La presidenta de la ONG Tierra y Culturas, María Victoria Caro Bernal, encargada de dirigir el acto, ha justificado el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre y lo ha hecho después de leer unas líneas del que fuera director general de UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, en las que lo calificaba de "acto terrorista".

"Don Federico, muy libremente, ha podido llamar acto terrorista al 7 de octubre refiriéndose al ataque de las guerrillas de los palestinos, que son la resistencia. Y yo, que no estoy de acuerdo, libremente defiendo sus valores y también defiendo que ante un Estado tan asesino y tan terrorista como Israel, los palestinos se defiendan como es su obligación y su derecho", ha replicado Caro Bernal en la sala Ernest Lluch del Congreso, que debe su nombre a una víctima del terrorismo de ETA.

También ha pedido la disolución del "imperio sionista" y el fin del comercio de armas con Israel porque, si no, ha advertido, "el espanto de la 'Nackba' se desbordará en toda la tierra".