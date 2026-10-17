Los socialistas lamentan la dimisión de Mínguez y lo atribuyen a la "crueldad" en la política

Archivo - La exportavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE Montse Mínguez- A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Varios dirigentes socialistas han lamentado la dimisión de la exportavoz del partido Montse Mínguez tras la polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja y han criticado la "dureza" y la "crueldad" de algunos sectores de la política.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha criticado a la "mala gente" y quienes "practican la crueldad en la política", a los que acusa de haber convertido a Mínguez en una "mujer rota".

"Los que practican la crueldad en la política, los que piensan que el adversario es el enemigo, los que creen que a los socialistas no hay que ganar, hay que destruir, han conseguido que hoy haya una mujer rota", ha denunciado a su llegada a la Ejecutiva Federal del PSOE.

Además, ha añadido que Mínguez "nunca hizo política para favorecer a su pareja y, sin embargo, hoy está rota por la crueldad de la política y de mala gente".

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sentido la renuncia de una "mujer valiente" y ha criticado los "ataques difamatorios y calumniadores" en una época en la que "parece que todo vale", aunque se ha mostrado confiado en que será un "hasta pronto".

"Lo lamento porque me parece que es una excelente portavoz, una mujer valiente" que "dice las cosas claramente" y "ha estado siempre al lado de la defensa de los principios del Partido Socialista", ha declarado Víctor Torres, quien apunta a "un momento en donde parece que todo vale".

"También lo digo como víctima de ataques difamatorios y calumniadores que creo que, incluso afectando mi ámbito familiar, no son aceptables. Yo nunca lo haría, nunca lo haré y por tanto lo lamento. También que esos ataques que tienen que ver con el entorno familiar hayan hecho que haya flaqueado y haya puesto su división sobre la mesa", afirma.

Por su parte, la exministra y secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, ha lamentado "profundamente" una dimisión que atribuye a "esa dureza que ha tenido que afrontar desde un punto de vista personal" Montse Mínguez.

En ese sentido, ha denunciado que "a veces la política te plantea enormes sinsabores" y ha trasladado su respeto y cariño por esa decisión personal.

En sustitución de Mínguez, la Ejecutiva Federal del PSOE, reunida en Fuenlabrada (Madrid) para celebrar el Comité Federal que va a ratificar las listas electorales para las elecciones generales del 29 de noviembre, ha designado este sábado a la secretaria de Organización del PSOE Rebeca Torró como nueva portavoz del partido.

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha destacado que no hay "nada ilegal" en el comportamiento de Mínguez y su pareja, después de que el PP dijera que ha renunciado porque la han pillado. El dirigente socialista considera que se trata de un acto de "enorme generosidad" y ha tomado esta decisión porque piensa que es lo mejor para el proyecto colectivo, que esta por encima, dice de lo propiamente individual.

Más escueta ha sido la ministra de Ciencia y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, que simplemente ha mostrado su "respeto a una decisión personal que ha tomado una compañera", según ha trasladado a su llegada al Comité Federal.

A su vez, la presidenta del Congreso y secretaria general del PSOE balear, Francina Armengol, ha calificado a Mínguez como "una magnifica compañera" y ha destacado que ha compartido muchos momentos con ella a lo largo de esta legislatura, antes de insistir en que "respeta" su decisión personal.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha incidido en que los partidos partidos progresistas deben legislar para que la vivienda "no sea un fin de mercado" sino "un derecho fundamental".

No obstante, opina que es "lícito" poseer varias viviendas y querer legislar para evitar la especulación. "Por eso yo defiendo que también en nuestras fila haya gente que aún teniendo una, dos o tres viviendas, puedan comprometerse con regular el mercado de la vivienda", ha indicado.

Además ha pedido no olvidarse de los pequeños propietarios que necesitan que haya una regulación para darles "garantías y protección".