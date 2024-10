El socio de Aldama en el 'caso hidrocarburos', sobre Koldo: "Es muy importante que se quite del medio en el Ministerio"

La UCO sostiene que el exasesor del exministro Ábalos llegó a presentar a Claudio Rivas y el director de gabinete de Industria

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El empresario Claudio Rivas llegó a decirle a Víctor de Aldama --su socio en la presunta trama de hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional-- que era "muy importante" que Koldo García se quitase "del medio en el Ministerio". "Que ya no intervenga ni moleste más ese señor", apuntó.

Así consta en una de las conversaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a las que ha tenido acceso Europa Press, que se han aportado al denominado 'caso Koldo', en el que investiga el presunto cobro de comisiones por la venta de mascarillas en plena epidemia de COVID-19.

En concreto, se trata de un intercambio de mensajes entre Rivas y De Aldama en noviembre de 2021. "Buenos días, macho, y perdona, pero te voy a dar una mala noticia o buena, no sé. Es muy importante que el Grandullón se quite del medio en el Ministerio. Palabras textuales del jefe de Servicios de Industria, o sea, el puto jefe", señaló Rivas.

Según los investigadores de la UCO, 'grandullón' sería el mote de Koldo García, quien fuera asesor del entonces ministro José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

"Que ya no intervenga ni moleste más ese señor. Es lo que dice y me ahorro los calificativos. Vamos, que con respecto a Villafuel, por favor, que lo deje ya estar, que no haga nada. Si no, ni de coña sale el título. Hemos marcado un protocolo nuevo con él directamente para solucionar todas las dudas que se ha creado el Grandullón dentro del Ministerio", añadió el empresario.

En el material adjunto a las conversaciones consta un documento emitido un mes después, en diciembre de 2021, por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el que se comunica la "inadmisión de empresa operador al por mayor de Productos Petrolíferos Villafuel SL".

"Analizada en conjunto toda la documentación aportada por la sociedad, y en virtud de lo indicado por la propia sociedad, Villafuel S.L. es una distribuidora de gasóleo, con diversas estaciones de servicio y almacenamientos propios de dicha actividad, por lo que los recursos propios aportados por la mercantil están destinados a la actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos y por tanto no puede considerarse cumplido el requisitos de capacidad financiera, no pudiendo darse de alta a la sociedad (...) como operador al por mayor de productos petrolíferos", señala la misiva ministerial.

LAS GESTIONES DE KOLDO GARCÍA

Según consta en la documentación aportada a la causa hay conversaciones de un año antes, diciembre de 2020, en el que se evidencia que Koldo García informó al jefe de gabinete del Ministerio de Industria de que Villafuel iba a "montar una comercializadora". En esa ocasión, le facilitó el DNI de Rivas y otras dos personas.

García insistió en que el jefe de gabinete de Industria se reuniera con los representantes de Villafuel. "Solo que les veas y se presenten", le dijo. Y añadió: "Si me dejas, voy yo y te los presento y me marcho".

Los agentes de la UCO apuntaron en el último informe que aportaron al procedimiento que instruye el juez Ismael Moreno que Koldo García había organizado un encuentro entre el director de gabinete del Ministerio de Industria y Rivas a petición de De Aldama.

La Guardia Civil indicó que la pretensión de este encuentro fue, según la conversación que mantuvieron Aldama y Rivas, conseguir que el Ministerio otorgase "la condición de operadora de productos petrolíferos al por mayor" a la empresa Villafuel SL.

En este punto, la UCO recalcó que esa empresa "se encuentra investigada" en la causa de hidrocarburos que dirige el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Según los agentes, obtener un título de operador era "necesario para llevar a cabo el fraude" que está bajo sospecha.