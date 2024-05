Sortu pide "romper con el régimen del 78" para "la regeneración democrática", en una protesta ante la visita del Rey

SAN SEBASTIÁN, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Sortu ha reivindicado la "ruptura con el régimen del 78" para "la regeneración democrática" y ha exigido el "reconocimiento democrático de los derechos nacionales de Euskal Herria", durante una protesta celebrada este martes en Hernani (Guipúzcoa), con motivo de la visita del Rey Felipe VI al museo Chillida Leku.

Según ha informado en un comunicado, la formación de la izquierda abertzale ha llevado a cabo un acto en la plaza Zinkoenea del municipio guipuzcoano para mostrar que "Euskal Herria no tiene rey" y que, por ello, Felipe VI "no es bienvenido". En la acción protesta, los participantes han colgado boca abajo imágenes de Franco, del rey emérito y de Felipe VI para escenificar "la no ruptura entre el franquismo y el régimen actual".

Frente a ellos, varios miembros de Sortu han demostrado paneles en los que se reivindicaba la República Vasca y, además, se ha activado por megafonía un audio "que silba el himno español pulsando un gran pulsador", según Sortu.

En el acto han tomado la palabra los miembros del Consejo Nacional de Sortu Paul Laka y Lur Albizu, quienes han asegurado que "el principal pilar del régimen del 78 es Felipe VI".

"El régimen del 78 se configuró en torno a tres ejes: la unidad de España, el capitalismo de mercado y la impunidad del franquismo. Este régimen no sólo niega los derechos nacionales de Euskal Herria, Cataluña y Galicia, sino también los derechos de los trabajadores y sectores populares de estos pueblos y del Estado en general", han afirmado.

A juicio de Sortu, Felipe VI es "la cara principal del bloque reaccionario de derechas que en los últimos tiempos está profundizando en la involución del Estado", bloque que está "tratando de apuntalar ese régimen que se está agrietando con todos los instrumentos a su alcance".

Entre ellos, ha señalado "los casos de 'lawfare'", para lo que "instrumentaliza el aparato de justicia, como en el pasado se ha instrumentalizado contra el independentismo vasco y contra el independentismo catalán".

Albizu y Laka han denunciado que "las estructuras del franquismo siguen arraigadas en el régimen del 78, en el poder económico, en el aparato de justicia y en las fuerzas de seguridad, entre otros".

Sortu considera que "la única manera de parar a la derecha reaccionaria es romper con el franquismo, depurar los aparatos de Estado e iniciar la democratización pendiente desde el 78". "Es imprescindible el reconocimiento de la identidad nacional y los derechos de Euskal Herria, Cataluña y Galicia para que la regeneración democrática pendiente se lleve a cabo", han concluido.