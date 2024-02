Sumar afirma que no se ha cerrado coalición con Podemos por falta de "confianza" que sí hay con Ezker Anitza-IU y Equo

Critica que EH Bildu proponga pactos con PNV que lleva "40 años de políticas conservadoras", cuando habla de cambio político



BILBAO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la coalición Sumar a lehendakari, Alba García, ha afirmado que no se ha cerrado coalición con Podemos para las próximas elecciones vascas por falta de "confianza", que sí existe con Ezker Anitza-IU y Equo, formaciones con las que ha alcanzado un preacuerdo. Además, ha reconocido que le sorprende que el aspirante de EH Bildu, Pello Otxandiano, hable de "pactos con el PNV" que "lleva 40 años haciendo política conservadora", cuando propugna culminar "un cambio de ciclo político".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, García ha resaltado que su formación cuenta en el País Vasco con "autonomía plena, jurídica y política para tomar decisiones", circunstancia que no se daría en el caso de Podemos. "Cuando se acuerda con alguien, la base de todo es la confianza. En el momento en que eso no se puede dar no hay dónde ir", ha asegurado.

Respecto a las diferencias entre Podemos y Sumar, ha considerado que ambos partidos han hecho una lectura "distinta del momento político" y "hay algunas diferencias importantes". Entre ellas, ha destacado la decisión de la formación morada de no apoyar el decreto sobre subsidio por desempleo impulsado por Yolanda Díaz en el Congreso.

A su juicio, entre ambos partidos hay diferencias sobre cómo han analizando "el momento político". "Hemos hecho una propuesta encabezada por mí que piensa en un cambio de maneras de hacer, de lenguaje, de estilo y, en ese sentido, no ha habido un acuerdo en el diagnóstico", ha expresado, para añadir que las diferencias "tiene más a veces que ver con un tema de confianza que un tema de ideología".

Asimismo, y en relación a la falta de acuerdo de cara a presentar una candidatura conjunta, ha manifestado que cuando se acuerda con alguien "la base de todo es la confianza". "En el momento que eso no se puede dar no hay dónde ir", ha asegurado.

García, que ha subrayado que desde Sumar en Euskadi hay "autonomía plena, jurídica y política para tomar decisiones", ha advertido que esta situación no se daba en el caso "de todas las fuerzas políticas". "Hemos alcanzado un acuerdo entre Sumar, Ezker Anitza y Equo. Se han dado las condiciones políticas necesarias que garantizaran una lealtad, una confianza y que esto iba a durar. No era el caso de todas", ha añadido.

Respecto a los resultados que vaticinan las encuestas en Euskadi, ha considerado que todas muestran que "nada está claro" y que el "espacio progresista de izquierdas, no nacionalista, tiene un suelo sólido e importante".

Por último, y en relación a la posibilidad de que el PP pudiera estar abierto a un indulto a Puigdemont condicionado a que rinda cuentas ante la Justicia, García ha denunciado la "hipocresía" de los populares. "Les importa muy poco todo este tema y lo único que les importa es estar gobernando", ha indicado.

"MIRADA LARGA"

Tras asegurar que Sumar representa un proyecto "con una mirada larga, de futuro y progresista con el que recuperar la utilidad de la política", ha defendido que para ella supone un reto "ilusionante". En este contexto, ha apostado por trabajar para que los políticos hablen menos de ellos mismos y más de lo que a la ciudadanía le preocupa, como Osakidetza o educación.

En lo que respecta a la sanidad pública vasca, la candidata ha advertido que se encuentra en un "mal momento". "Esto no es arte de magia, no es que un día Osakidetza se desgastó sino que ha sufrido una privatización importante, un desmantelamiento grande de sus servicios y sus trabajadores están en unas condiciones muy malas", ha criticado.

En materia de educación, García ha considerado que la ley vasca recientemente aprobada supone una "decepción" al no generar "mejoras" y seguir "segregando y alimentando la red de escuela concertada". "Somos el único espacio político en Euskadi que apoya con totalidad la escuela pública. Cuando hablo de espacio político hablo de un montón de partidos", ha aclarado.

Cuestionada por la seguridad, ha advertido que se trata de un tema complejo, pero cuando se analiza la cuestión solo se habla de "datos de delincuencia y nadie habla de las condiciones de vida, de cómo están los barrios en Euskadi o de cómo se enfrenta la policía a las situaciones".

En lo que respecta a futuros pactos tras las elecciones, ha asegurado que Sumar va a estar al lado de quien haga políticas progresistas. Así, ha reconocido que le "sorprende" que el candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, haya hablado de "pactos con el PNV".

"Proponer pactar con alguien que lleva 40 años haciendo política conservadora se aleja mucho de lo que yo me imagino como un cambio y culminar un ciclo político", ha criticado.

Asimismo, ha argumentado que es difícil aventurar con quién alcanzar futuros acuerdos sin hablar de contenidos, aunque ha reconocido que con Vox, "programáticamente", Sumar no tiene "ni un solo punto en común".

"Con el PNV no lo sé, tendríamos que sentarnos a hablar de temas. Yo soy muy fan de hablar, dialogar y acordar, pero hay que ser realistas en cuáles son nuestros ejes programáticos. Con el PNV tenemos muchas diferencias, primero de modelos. Ellos entienden un modelo privatizador en el que tener dinero en la cuenta bancaria es importante y nosotras no estamos ahí", ha añadido.