Sumar avisa al PSOE de que se olvide de la baja flexible, al ser un "recorte", y critica su inacción en vivienda

Sumar ha avisado al PSOE de que se "olvide" de cualquier pretensión de impulsar la baja flexible, que es un eufemismo de "recorte", y también ha cargado contra la "inacción" de su socio en materia de vivienda, que se limita a "proposiciones cosméticas" que no responden al "clamor social" ante la emergencia habitacional.

Así lo han trasladado la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, y su homóloga en Comunicación, Elizabeth Duval, en rueda de prensa este lunes en el 'Espacio Rastro' de Madrid para subrayar también que su formación está en desacuerdo con las deportaciones de activistas saharauis acometidas por el Ministerio del Interior.

Hernández, que junto a Duval forman parte de la Coordinadora Colegiada de Sumar, ha destacado que todos los ministerios que ostentan, desde Trabajo a Sanidad, han dejado clara su postura de oposición a esta medida y que el PSOE es "conoce de sobra" su rechazo.

"Queremos trasladar hoy un mensaje, que se olvide el PSOE de aprobar cualquier medida que suponga un retroceso en la conquista de los derechos de los trabajadores. Los derechos no son flexibles, no se pueden flexibilizar y no son una goma elástica que se pueda estirar de un lado hacia otro. Cuando hablamos de flexibilizar derechos es un eufemismo que lo que quiere decir es recortes", ha enfatizado la secretaria de Organización de Sumar.

En este punto, ha destacado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha dejado claro que el único horizonte de Sumar mientras está en el Gobierno es "ensanchar derechos" y que su socio de coalición ha cometido un error a la hora de lanzar el debate de las bajas flexibles, por medio del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

ISABEL RODRÍGUEZ SE DESDICE EN UNA SEMANA

Por otro lado, Duval ha desgranado que la cuestión de la vivienda es una urgencia nacional y que el próximo domingo habrá una manifestación que mostrará el "hartazgo" de la ciudadanía ante los altos precios del alquiler y de la compraventa de vivienda.

En este sentido, ha detallado que Sumar estará presente en dicha movilización y ha afeado el giro de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha pasado de asumir la propuesta de su espacio de condicionar fondos estatales al cumplimiento de la Ley de Vivienda por parte de las comunidades autónomas, al desdecirse y "suavizar" el planteamiento aludiendo solo al despliegue de incentivos a las autonomías, en especial a las gobernadas por el PSOE.

Frente a ello, Duval ha recriminado que el PSOE que tampoco sirve de nada presentar "supuestas propuestas" de blindar suelo y vivienda pública mediante "proposiciones estéticas" en ayuntamientos y parlamentos regionales, que son un "brindis al sol" por carecer de fuerza legislativa.

Así, ha exhortado a su socio en el Gobierno a que se tome "en serio", gobierne de una vez sobre la cuestión de la vivienda y escuche el "clamor social" de las movilizaciones que demandan una vivienda pública. Y es que ha insistido en que la inacción solo provoca "frustración" en las bases progresistas, máxime tras las declaraciones de la ministra apelando a la solidaridad de los caseros para bajar los precios.

EL BALANCE DE LOGROS SERÁ EL MEJOR VALOR ANTE LA CIUDADANÍA

En cuanto a la deportación de varios saharauis solicitantes de asilo que recalaron en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Hernández ha subrayado que su posición es de firme apoyo a la autodeterminación del Sáhara Occidental. Mientras, Duval ha agregado que no están de acuerdo con las expulsiones ordenadas por Interior y demandan que se esclarezcan todos los detalles de dichas deportaciones.

Por último y cuestionada sobre la encuesta publicada por la 'Cadena Ser' y 'El País', que les sitúa en un porcentaje de voto del 6,1%, Duval ha contrapuesto que otros sondeos les dan una tendencia al alza en apoyo electoral y que el Gobierno tiene que aprovechar, ahora que no hay ciclo electoral, para adoptar medidas ambiciosas, dado que esto será el principal valor de las fuerzas de la coalición ante la ciudadanía.