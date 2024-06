Sumar avisa al PSOE que el PP "no es de fiar" pese al pacto del CGPJ: la agenda social sale con los aliados habituales

Dice que el PP renunció a su máxima que los jueces se autoelijan y el socio minoritario logra dos vocales: Carlos Preciado e Inés Herrero



MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha aconsejado al PSOE que no se "autoengañe" tras el acuerdo "puntual" y de "compromiso" con el PP para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, pues los 'populares' no son un "socio de fiar" y debe entender que debe volcarse en el bloque de investidura para aprobar las medidas sociales.

También ha destacado que la renovación del organismo se logra sin que el PP consiga su exigencia de que los jueces se "autoelijan", al subrayar que no está en el pacto, y ha proclamado que hay que avanzar en la democratización de la justicia, que se debe hacer con los socios habituales y no con los populares.

El socio minoritario de la coalición ha calificado de buena noticia el acuerdo, sin caer en la ingenuidad, para remodelar el CGPJ y, según fuentes del espacio, en la terna de juristas progresistas han conseguido que figuren dos nombres propuestos por Sumar: el magistrado Carlos Preciado (que en su día fue propuesto por Unidas Podemos) y la fiscal Inés Herrero.

En declaraciones a los medios en el Congreso, ha señalado que ayer se consiguió que el PP dejara de "secuestrar" el órgano de gobierno de los jueces tras cinco años incumpliendo la Constitución, un "avance" que se logra además con su aceptación de un acuerdo "prácticamente idéntico" al que rechazó en 2022 y sin obtener su aspiración de que los "jueces se autoelijan".

"Los poderes en democracia emanan en última distancia del pueblo y así va a seguir siendo", ha desgranado el portavoz popular, quien ha reseñado que con el actual sistema los jueces ya participan en el proceso al proponer candidatos desde las asociaciones judiciales, aunque la decisión sobre la elección de los miembros del CGPJ recae en las Cortes Generales.

No obstante, ha avisado de que este pacto no es el final del camino sino el "punto de partida" dado que en esta legislatura hay que seguir promulgando medidas para evitar que este bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces vuelva a repetirse, apuntando implícitamente a cambios del sistema de elección, y una reforma de la carrera judicial que acabe con la "endogamia" y los "sesgos de clase" en el colectivo.

PARA EL FUTURO HAY QUE VOLCARSE CON LOS ALIADOS HABITUALES

Todo ello, según ha relatado Errejón, "no se hará con el PP" que ya ha elegido su camino de vincularse con la "extrema derecha" y sigue sin renunciar a su máxima de que "los jueces elijan a los jueces", sino con el bloque de investidura.

"El PSOE no puede llamarse a engaño porque conseguir un acuerdo concreto y puntual con el PP no significa que el PP sea un socio de fiar para la legislatura. Eso no va a pasar", ha ahondado el dirigente de Sumar para subrayar, a continuación, que aunque los populares rebajen el tono no se va a podrá contar de ellos en el futuro.

En definitiva, ha remarcado que las iniciativas claves en economía y en materia social solo pueden salir adelante con la mayoría progresista y plurinacional.

Al respecto, ha considerado que la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cámara esperando más acuerdos con el PP le parece una "declaración retórica" dado que esta formación sigue en su estrategia de cargar contra el Ejecutivo.

Cuestionado sobre si aprecia malestar en los aliados habituales del Ejecutivo, que han lanzado críticas al acuerdo, Errejón ha señalado que varios socios en el pasado defendieron desbloquear el CGPJ con un acuerdo idéntico al conseguido ayer, además de incidir en que su papel será esencial para futuras medidas democratización y en el despliegue de la agenda social.

ACUERDO DE "COMPROMISO"

En cuanto al reparto de diez vocales progresistas y otros tanto conservadores, Errejón ha indicado que refleja "más o menos" la proporción en el Congreso en la que las fuerzas están "realmente muy igualadas" y a "vicisitudes de la negociación".

"Creo que es una solución de compromiso y las soluciones de compromiso aquí hay que ser muy honestos, se dan cuando ninguno de los dos actores le puede imponer al otro la solución. Es una solución a medio camino. A nadie se le escapa que nosotros habríamos sido más ambiciosos y que lo hemos ido y que hemos empujado. No obstante, creemos que es una buena noticia desbloquear el secuestro del PP", ha enfatizado.

Por otro lado, fuentes de Sumar insisten en que el acuerdo es positivo al terminar con una situación anómala y con varios puntos que no comprometen a futuro.

De esta forma, aluden por ejemplo a que el punto de que el propio CGPJ plantee una propuesta de reforma del organismo es una "patada a seguir" y no creen que PSOE se haya comprometido con el PP a aceptar cualquier texto que emane del organismo, ni exista tampoco un acuerdo entre ambos sobre un cambio de modelo.