Sumar decidirá el 9 de noviembre si pospone su segunda asamblea estatal ante la crisis por el caso Errejón

El exportavoz parlamentario lideraba el documento político, un texto clave que ahora ha quedado "huérfano"

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Coordinador de Sumar se reunirá el próximo 9 de noviembre para decidir si pospone la celebración de la segunda asamblea estatal de Sumar, prevista inicialmente para los días 14 y 15 de diciembre, por la crisis generada por la salida del exportavoz parlamentario Íñigo Errejón tras denuncias de acoso sexual

Así lo ha explicado el secretario general del grupo parlamentario y miembro de la Coordinadora colegiada de Sumar, Txema Guijarro, en rueda de prensa en el Congreso, quien ha opinado a título personal que los tiempos de su cita congresual van a tener que replantearse.

Se da la circunstancia de que Errejón era el encargado de coordinar la ponencia política de Sumar para este cónclave, que es el documento más importante y que ahora queda "huérfano" con la salida de Errejón, según indican fuentes de la formación. Por ello, la coordinadora interina de Sumar ha decidido elevar la decisión sobre el futuro de la asamblea a su máximo órgano directivo.

No obstante, Guijarro se ha mostrado prudente y se ha afanado en remarcar que no se puede aventurar si habrá un aplazamiento de las fechas de la asamblea hasta que no se pronuncie el Grupo Coordinador.

De esta forma, el caso Errejón puede volver a tener impacto en Sumar, esta vez en términos orgánicos, dado que la idea de este proceso congresual era fijar su nueva hoja de ruta para rearmarse, tras los malos resultados del ciclo electoral de este año.

CITA CONGRESUAL QUE YA ARRASTABA INCÓGNITAS

El 28 de septiembre el Grupo Coordinador fijó la fecha de la segunda asamblea para mediados de diciembre, con la idea de que tuviera un fuerte componente político, rearmarse ideológicamente y definir su nueva estructura orgánica. Aparte del texto político está prevista una ponencia organizativa coordinada precisamente por la secretaria de Organización, Lara Hernández.

Sin embargo, había ciertas incógnitas como si en ese cónclave se iba a elegir un nuevo coordinador general, una vez que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, renunció a ese cargo tras la debacle de Sumar en las elecciones generales del 9J.

A su vez, la previsión era también cambiar el marco organizativo y suprimir la entrada de otras fuerzas aliadas a los órganos directivos de Sumar solo en una cuota del 30%, algo que no se aplicó finalmente, al entenderse que la idea de articular un paraguas de frente amplio en torno a las estructuras de Sumar ya no se ajustan a la realidad.

Por tanto, fuentes de Sumar han desgranado que primero toca ordenar la casa y que se pasó a un modelo de mesa de partidos con formaciones como IU, Más Madrid, 'Comunes' o Verdes Equo, basado en un modelo de horizontalidad y en pie de igualdad.

HAY QUE ESTAR A LA ALTURA", EL GOBIERNO DEPENDE DE ELLO

Guijarro ha indicado que la cuestión, ante esta crisis, es garantizar entre todas las fuerzas políticas que el espacio de la izquierda alternativa salga adelante, pues todos "están en el mismo barco".

Así, ha recalcado que la respuesta a este momento complicado es clave, dado que el Gobierno de coalición depende de lo que hagan y, en este sentido, percibe que todos los actores están a la "altura" para salir adelante.